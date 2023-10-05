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【多相】睿峰推新優惠吸客　購入指定一房贈12.88萬家具

股樓投資 22:20 2023/10/05

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市場預計政府於月底發表的新一份《施政報告》中，將調整現時樓市辣稅，個別發展商趁全新盤都暫時按兵不動的空檔，推出新優惠吸客。

由鼎珮持有的長沙灣現樓新盤睿峰推出全新置業優惠，鼎珮董事總經理陳玉成表示，購買3伙指定的一房單位可獲贈傢俬套餐，每套價值12.88萬元，視乎情況，優惠不排除會延伸至兩房。

對於樓市相關政策，陳玉成期望政府可以放寬壓力測試，認為比實際按息加兩厘的壓力測試令一部分買家未能入市，放寬可以釋放其購買力。另外以提倡縮短專才買樓後退稅的年期，以鼓勵入市。

項目今日對外開放全新現樓示範單位予準買家參觀， 為西翼25樓C室，實用面積319平方呎，一房間隔，正為上述家具優惠涵蓋的單位之一。項目2月至今累售99伙，套現近12億元，全盤累售288伙，套現近27億元。

西翼25樓C室

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延伸閲讀：【多相】逾6000呎豪華新盤示範屋陪你睇 古洞華第準備招標推售【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 睿峰 長沙灣

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