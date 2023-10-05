國家地理雜誌夥會德豐辦香港攝影大賽　冀用影像說香港故事

會德豐地產再次與《國家地理》雜誌合作舉辦香港攝影大賽。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀說，集團已連續7屆與《國家地理》雜誌舉辦攝影大賽，而本屆比賽特別增設「歷史建築」組別，希望攝影者透過拍攝不同的歷史悠久建築，記錄香港歲月足跡，一同細味昔日情懷。

資料顯示，本年度攝影大賽分為「風景、生態、城市、人物、 歷史建築及手機」組別，全球16歲或以上的攝影愛好者皆可參與。參加者可以使用相機或手機拍攝，以相片訴說香港故事。截止報名日期為今年12月5日。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映【溫股知新】港股信心不足 還望大招盡出

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機