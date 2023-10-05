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國家地理雜誌夥會德豐辦香港攝影大賽　冀用影像說香港故事

股樓投資 18:19 2023/10/05

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會德豐地產再次與《國家地理》雜誌合作舉辦香港攝影大賽。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀說，集團已連續7屆與《國家地理》雜誌舉辦攝影大賽，而本屆比賽特別增設「歷史建築」組別，希望攝影者透過拍攝不同的歷史悠久建築，記錄香港歲月足跡，一同細味昔日情懷。 

資料顯示，本年度攝影大賽分為「風景、生態、城市、人物、 歷史建築及手機」組別，全球16歲或以上的攝影愛好者皆可參與。參加者可以使用相機或手機拍攝，以相片訴說香港故事。截止報名日期為今年12月5日。

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撰文 : 黃卓賢

文娛藝術 攝影 國家地理雜誌 會德豐地產

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