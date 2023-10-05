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新加坡擁車證拍賣價83萬元 貴過買政府組屋細單位

環球經濟金融 17:43 2023/10/05

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新加坡政府90年代實施私人汽車配額制度，要求民眾必須取得擁車證（Certificate of Entitlement，簡稱COE）才能買車。新加坡周三（4日）舉行新一輪拍賣，大型車輛擁車證的價格達到14.6萬新加坡元（約83.3萬港元），甚至高於有政府補貼的小型組屋單位售價。

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新加坡可在路上行駛的車輛總數約為95萬輛，COE有效期為10年，可用新COE數量取決於註銷舊車數量。

受新冠疫情影響，COE的價格於2020年一度下跌至3萬坡元（約17.1萬港元）。但疫後帶動需求，COE價格持續回升。

大型車輛的COE於周三（4日）拍賣價達到14.6萬新加坡元。如果連同車輛登記和稅等費用，一輛標準Toyota Camry Hybrid新車在新加坡的售價約為25.1萬坡元（約143萬港元），為美國售價的超過6倍。

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英媒《衛報》更指，新加坡政府補貼的小型公寓售價約為12.5萬坡元（約71.4萬港元），而低於大型車輛COE目前拍賣價。

新加坡家庭年薪中位數為12.1萬坡元（約69萬港元），代表中等收入家庭用盡一年收入現時也買不起一張COE。

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責任編輯：鄭錦玲

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