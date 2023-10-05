▲ 【小米造車】小米汽車據報計劃開發增程式電動車 正招聘相關研發職位

小米 （01810） 造車又有新消息。據內媒引述消息指，小米汽車已確定開發增程式電動車，並正規劃相關的增程產品，也正在尋找增程車的產品突破點。

報道亦指，小米已在招聘平台上釋出研發職位，包括增程系統設計開發工程師、燃油系統工程師、排氣系統工程師等增程式電動車相關職位。

增程電動車也名為「串聯式插電混動汽車」，發動機不參與動力供應，只用於發電，而在常見的插電式混合動力汽車中，發動機不僅發電，也參與部分工況下的動力輸出，稱為「並聯式插電混動」。但不管是並聯還是串聯，都屬於插電式混合動力。

由於插電混動式電動車能夠保有電力驅動體驗與能耗優勢，同時緩解純電動車的補能焦慮，故在市場上的銷售量增加。

另外，消息透露，小米汽車目前有多代平台在研發推進，一代平台將於明年上市，二代平台計畫於2025年推出。從時間進度看，增程車的推出時點可能在二代平台之後。

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編輯：袁諾曦