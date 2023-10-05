【李嘉誠現身】李嘉誠受訪憶起李光耀曾勸他從政　問AI新加坡香港關係「答案挺有意思」

長和系創辦人兼資深顧問李嘉誠與新加坡已故總理李光耀交情甚深，95歲的李嘉誠趁李光耀百歲冥誕接受新加坡媒體訪問，從片段所見，李嘉誠憶起故友時真情流露，昔日兩人共聚的場面歷歷在目，坦言自己「非常非常佩服他」，「想起故人，時時很懷念他」，而新加坡由南洋一個海港，變成一個國際都會，香港同樣由一個漁港，發展到金融中心，「新（新加坡）、港（香港）兩地都是傳奇，亦同時踏上很多新的階段，兩個地方有很多相同之處，互相學習」。

李嘉誠最近在手機玩人工智能

李嘉誠在片段中表示，世界和社會的問題日益複雜，對未來的路要有很多考慮，又稱自己最近在手機玩人工智能，問「香港與新加坡是否競爭對手？」結果得出的答案是「星港兩地是競爭與合作的混合體」，認為有關答案挺有意思。

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李嘉誠稱，李光躍的決心是「排除萬難，實踐承諾，值得大家一輩子學習」，並稱新加坡從「無」到今日充無限機遇，當地人民切切實實感到自豪，就是偉大領袖的最佳體現。

與李光耀的觀點相差 兩人無所不談

「我和李光耀相識很多年，談論的話題很多，他的思想有好多層次，所以兩人無事不談，很自然，但每次大家最後的觀點也差不多。」

回首最初，李嘉誠指，第一次跟李光耀見面是1967年或1968年，當時兩人在香港見面，最難忘的是他對新加坡的使命感及對人民的承諾，要理解當時亞洲複雜背景，經濟艱難，才能體會他的挑戰，因為李光耀「要在沒有選擇的現實中，為未來創造無限可能」，這個「聽起來好容易，但實踐起來卻十分不簡單，用今日的眼光去看歷史，好多時間不盡公平」。

相信李光耀設計已是當時最人性化的操作

李嘉誠稱，今日年輕人看李光耀所建立及設計的事情，可能會覺得是頭上的金剛圈，希望可以人性化一點，但在特定年代及相應的歷史背景下，當時無任何鬆懈的餘地，要改善人民的衣食住行，又要打造未來，故他相信李光耀的設計已是當時最人性化的操作，所以自己非常非常佩服他。

他又透露，有一次兩人吃晚飯，兩人討論了很多對經濟及商業的說法，

我就跟他說『不如你從商啦』，李光耀就回應稱『不如你從政吧』，那時大家都哈哈大笑。

談及李光躍成立公共政策學院，希望為亞洲培養公共服務人才，李嘉誠指，「我體會到他的苦心，馬上就答應為心願捐款」。

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編輯：陳韻妍