辣招已對房地產市場造成衝擊　地產界促港府全面撤辣

政府將於10月底公布新一份《施政報告》，地產業界人士及專家學者紛呼籲政府「撤辣」。中原集團主席施永青認為，樓市辣招是阻人買樓，理應全面「撤辣」，並指「早做好過遲做」，以免遲做無效果。

首先，他認為向外地買家收取買家印花稅，實在與現時落力推行的搶人才計畫相違背，可以考慮取消。其次，本地人想購入第二個單位做投資收租之用的話，現時需繳付15%從價印花稅，相等於約5年的租務受益。他認為現時不宜再打擊買樓收租的人，該稅項亦可撤除。至於額外印花稅，有市場人士懼怕撤走該稅項後，不少持貨不足三年的業主也會抛售單位，打擊市場。施永青就指，香港提倡自由經濟，不能「輸打贏要」，業主都是因應市況決定沽貨，如果真的因為市況不佳而選擇賣樓亦要接受。

被問及「撤辣」會否導致炒樓風氣重燃，施永青覺得機會甚低，並直指如果樓價唔回穩，撤辣豈非全無功用。他亦補充，如果及早「撤辣」，即使真的令炒風重現，到時亦可考慮恢復「辣招」，但現時政府需要的是擺出「有做嘢」的姿態，以「撤辣」換時間來補救經濟。而撤辣的另一個目的，是避免出現大幅價格滑落的案例，施永青以太古城為例，一宗低價成交個案，隨時會影響到近2萬位業主。

此外，施永青亦直言，光「撤辣」不足以扭轉現時樓市跌勢，他認為政府還需要減少土地供應配合撤辣，所以對發展局下一季僅推出一塊地皮表示不擔心。現時發展商手上多貨尾，即使再推出更多地皮都沒有用。反而如果推地之後卻流標，證明沒有發展商要買，會令氣氛更差。尤其商業用地，現時的空置率達10%至15%，對比本港每年約3%的消化量，其實有約3至5年供應。

祥益地產總裁汪敦敬認為，現時樓市並非要泡沫爆破，過去20個月有多達約3.5萬億港元資金新做定期，足以還清現時所有住宅按揭，反映市場資金充裕，只是未有將錢投放到本地房地產市場。認為市場需要政府做動作來展示其取態，長遠增加市民的入市信心

而嶺南大學兼任教授何濼生就說，自己由始至終反對政府實施辣稅，建議除了非本地人在港買樓做投資用途需要收稅外，其他稅項都取消。即使不能全面撤除，亦有「減辣」的空間。例如可將買家印花稅改為外地買家賣出單位時才根據來港時間按比例計算，而非在購入單位時支付。

107動力召集人何民傑強調，「辣招」已對房地產造成衝擊，長此下去只會令情況惡化，應盡早撤銷，促進樓市健康發展。

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