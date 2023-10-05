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【航空恢復】香港航空事隔7年　12月重推熊本航線、每周三班往返

Hot Talk 17:03 2023/10/05

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【航空恢復】香港航空事隔7年　12月重推熊本航線、每周三班往返

香港航空公布，今年12月2日起將恢復往返日本熊本的直航服務，港航前一次營運熊本航線為2016年。香港航空表示，這是公司今年推出的第五個新航點，初步每周二、四、六提供服務。

航線起飛時間
（當地時間）		抵達時間
（當地時間）		運作班次
香港 – 熊本 HX68611401540週二、四、六
熊本 – 香港 HX68716401945

港航目前在日本九州地區已設有福岡航線，公司指，最新熊本航線與每日往返福岡的航班互相結合，連接九州的北部和中部，為旅客提供更多元化的旅行選擇。

港航目前的日本航線網絡已有7個航點，除了即將新增的熊本航線，尚有每日往返名古屋、福岡的航班； 每日兩班往返沖繩的航班；每日三班往返東京（成田）、大阪的航班，以及每週三班往 返札幌的航班。

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編輯：麥德銘

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