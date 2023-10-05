  • 32°C
香港時間 : 20231005日 (週四) 17:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國7.5萬醫護大罷工 勞資雙方中止談判

環球社會熱點 17:01 2023/10/05

分享：

分享：

美國非牟利醫療系統凱撒醫療（Kaiser Permanente）旗下7.5萬名醫護，周三（4日）展開為期三日的大罷工，為美國有史以來最大規模的醫療罷工。

英推新制取代A-level與T-level 學生須讀英數至18歲 【下一頁】

凱撒醫療工會聯盟（Coalition of Kaiser Permanente Unions）由8.5萬名會員組成，勞方指勞動行為不公和不安全的人員配備水平，要求資方加薪和增加人手。

凱撒醫療與聯盟的合約於9月30日到期，勞資雙方仍未能就上述問題達成新協議，工會宣布當地周三早上6點（本港時間晚上9點）展開罷工。

今次大罷工涉及美國五個州和華盛頓特區的護士、藥劑師和實驗室技術人員，凱撒醫療指醫院和急診室仍繼續運作，會聘用臨時工來填補部分空缺，但例行檢查或非緊急手術可能需要重新排期。

英國高鐵擱置伯明翰至曼徹斯特路段（第二版） 【下一頁】

凱撒醫療指談判未能達成正式協議，雙方僅就全面加薪及提高退休福利等方面達成部分臨時協議，並指會與工會聯盟代表協調，以盡快重啟談判。

凱撒醫療工會聯盟發言人盧卡斯（Caroline Lucas）發聲明指，罷工行動仍繼續，當下也沒有安排與資方的談判。

盧卡斯指，前線醫護正等待凱撒醫療高層對關鍵優先事項作有意義回應。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英推新制取代A-level與T-level 學生須讀英數至18歲
今日
英推新制取代A-level與T-level 學生須讀英數至18歲
華府擬棄用26項聯邦法律 加速建美墨圍牆堵邊境難民
今日
華府擬棄用26項聯邦法律 加速建美墨圍牆堵邊境難民
【日本核污水】啟動第二輪排海 排放量達7800噸
今日
【日本核污水】啟動第二輪排海 排放量達7800噸
眾院共和黨二號人物斯卡利塞選議長 保守派喬丹角逐
今日
眾院共和黨二號人物斯卡利塞選議長 保守派喬丹角逐
【諾貝爾獎】美俄3學者獲化學獎 表揚對量子點發現與合成貢獻
2023/10/04
【諾貝爾獎】美俄3學者獲化學獎 表揚對量子點發現與合成貢獻

你可能感興趣

英推新制取代A-level與T-level 學生須讀英數至18歲
今日 15:15
英推新制取代A-level與T-level 學生須讀英數至18歲
華府擬棄用26項聯邦法律 加速建美墨圍牆堵邊境難民
今日 13:51
華府擬棄用26項聯邦法律 加速建美墨圍牆堵邊境難民
【日本核污水】啟動第二輪排海 排放量達7800噸
今日 12:44
【日本核污水】啟動第二輪排海 排放量達7800噸
勞資糾紛 醫療行業 藥劑師 護士 罷工 美國

上一篇文章

新加坡擁車證拍賣價83萬元 貴過買政府組屋細單位

下一篇文章

英推新制取代A-level與T-level 學生須讀英數至18歲
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款