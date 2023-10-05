美國7.5萬醫護大罷工 勞資雙方中止談判

美國非牟利醫療系統凱撒醫療（Kaiser Permanente）旗下7.5萬名醫護，周三（4日）展開為期三日的大罷工，為美國有史以來最大規模的醫療罷工。

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凱撒醫療工會聯盟（Coalition of Kaiser Permanente Unions）由8.5萬名會員組成，勞方指勞動行為不公和不安全的人員配備水平，要求資方加薪和增加人手。

凱撒醫療與聯盟的合約於9月30日到期，勞資雙方仍未能就上述問題達成新協議，工會宣布當地周三早上6點（本港時間晚上9點）展開罷工。

今次大罷工涉及美國五個州和華盛頓特區的護士、藥劑師和實驗室技術人員，凱撒醫療指醫院和急診室仍繼續運作，會聘用臨時工來填補部分空缺，但例行檢查或非緊急手術可能需要重新排期。

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凱撒醫療指談判未能達成正式協議，雙方僅就全面加薪及提高退休福利等方面達成部分臨時協議，並指會與工會聯盟代表協調，以盡快重啟談判。

凱撒醫療工會聯盟發言人盧卡斯（Caroline Lucas）發聲明指，罷工行動仍繼續，當下也沒有安排與資方的談判。

盧卡斯指，前線醫護正等待凱撒醫療高層對關鍵優先事項作有意義回應。

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責任編輯：鄭錦玲