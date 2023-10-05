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【人事變動】鄭志剛辭任超媒體非執董及聯合主席　上任不足8個月、股價見盡高山低谷

股市 17:01 2023/10/05

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【人事變動】鄭志剛辭任超媒體非執董及聯合主席　上任不足8個月、股價見盡高山低谷

超媒體控股 （00072） 發公告指，新世界發展 （00017） 執行副主席兼行政總裁鄭志剛已辭任超媒體控股非執行董事及董事會聯席主席，周四（5日）起生效，意味鄭志剛為超媒體擔任非執董及聯合主席短短231日後即辭職。

超媒體今年2月16日宣布委任鄭志剛加入董事會後，股價由0.63元反覆炒高，3月初盤中曾高見至1.97元，累計升幅達2.12倍，惟超媒體後勁不繼，周四（5日）收報0.27元，較2月中旬跌57.1%。

超媒體表示，由於鄭志剛需要更多時間處理其他業務，故已辭任董事會職務，同日鄭志剛亦已辭任集團名譽副主席及首席戰略顧問職務，但獲委任為集團的藝術顧問。

超媒體提到，鄭志剛確認與董事會並無任何意見分歧，而董事會謹此對鄭志剛於任內寶貴貢獻及服務深表謝意。鄭志剛辭任後，超媒體將只有一名主席，因此，邵忠已由董事會聯席主席調任為董事會主席，亦將繼續擔任公司執行董事及行政總裁。

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