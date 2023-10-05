大灣區青年發展論壇2023  多元共融　開創明天

大灣區建設是新時代國家改革開放下的重大戰略，國家十四五規劃，明確給予香港建設國際創新科技中心的定位和任務，而香港更是八個重點領域的發展中心（「八大中心」），包括國際金融中心、國際創新科技中心、中外文化藝術交流中心等，為推進香港多元化發展，造就多方面融合的機遇。



由大灣區共同家園青年公益基金主辦，香港經濟日報集團及大灣區共同家園發展基金聯合主辦的《大灣區青年發展論壇2023》， 以「多元共融 開創明天」為主題，探討香港在灣區多元發展的方向下為青年帶來無窮的機遇。論壇邀得多位不同領域的持份者，包括：香港科技園公司行政總裁黃克強先生、香港特別行政區立法會議員（科技創新界）邱達根先生及香港話劇團桂冠導演毛俊輝教授BBS等出任主持人及嘉賓講者，聚焦討論「創業跨領域」、「創科跨世代」及「文體跨國界」三大青年切身議題，讓有不同興趣和志向的年青人，了解不同發展路向，在大灣區更大的舞台發揮所長，開創明天。



論壇歡迎全港青年、在校大專及高中學生一同出席，參加者將獲大會贈送紀念品乙份。



大灣區青年發展論壇2023

日期：2023年11月2日（星期四）

時間：下午2:30 - 5:35

地點：香港會議展覽中心演講廳1

語言：廣東話 / 普通話



網上報名及詳情: www.gbayouthforum.org.hk

（特約）