  • 32°C
香港時間 : 20231005日 (週四) 17:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大灣區青年發展論壇2023  多元共融　開創明天

都會情報 16:50 2023/10/05

分享：

分享：

大灣區建設是新時代國家改革開放下的重大戰略，國家十四五規劃，明確給予香港建設國際創新科技中心的定位和任務，而香港更是八個重點領域的發展中心（「八大中心」），包括國際金融中心、國際創新科技中心、中外文化藝術交流中心等，為推進香港多元化發展，造就多方面融合的機遇。

由大灣區共同家園青年公益基金主辦，香港經濟日報集團及大灣區共同家園發展基金聯合主辦的《大灣區青年發展論壇2023》， 以「多元共融 開創明天」為主題，探討香港在灣區多元發展的方向下為青年帶來無窮的機遇。論壇邀得多位不同領域的持份者，包括：香港科技園公司行政總裁黃克強先生、香港特別行政區立法會議員（科技創新界）邱達根先生及香港話劇團桂冠導演毛俊輝教授BBS等出任主持人及嘉賓講者，聚焦討論「創業跨領域」、「創科跨世代」及「文體跨國界」三大青年切身議題，讓有不同興趣和志向的年青人，了解不同發展路向，在大灣區更大的舞台發揮所長，開創明天。

論壇歡迎全港青年、在校大專及高中學生一同出席，參加者將獲大會贈送紀念品乙份。

大灣區青年發展論壇2023
日期：2023年11月2日（星期四）
時間：下午2:30 - 5:35
地點：香港會議展覽中心演講廳1
語言：廣東話 / 普通話

網上報名及詳情: www.gbayouthforum.org.hk

（特約）

開啟hket App，閱讀全文

下一篇文章

科技新動能　燃點新機遇 匯聚超過6200展商　秋季電子及燈飾商貿展十月舉行
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款