【網約車】Uber 與HKTaxi 增設「按錶收費的士」行程 手機舉手截的士 唔使再係街舉手截的士 !

Uber 與的士，大多數人會選擇坐Uber，原因不用多說，香港人希望得到更好的服務。但Uber 又較一般的士貴，為了慳錢，部分人會選擇在街上截的士，不過遇上天氣惡劣，或是手抱嬰兒等十分狼狽的情況下，在街上舉手截的士實在不是一件愉快的體驗。

Uber宣布於在Uber App增設咪錶的士選項，將Uber的士網絡與HKTaxi連接，為Uber App乘客增加額外10,000位的士司機選項。亦即Uber 用客可以透過Uber Apps 選擇咪錶的士，價錢會因應咪錶價格收取。

10月9日正式開始

Uber 香港區總經理鍾志霆表示，今次與HK Taxi 合作公司香港區總經理鍾志霆透露，此次打通兩個應用程式後，業務範圍可擴展至本港約8成的士司機，亦即市民透過Uber已經可以叫到香港約80%的士司機，相信更容易call 車。

此次新增服務用戶不需要多付額外費用，用戶付款戈式與以往相同，此次的新增服務對於call 的用戶而言是一項增值服務，可以有更多選擇的同時，又可以更容易call到的士，而無需要站在街上舉手截車。

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責任編輯：陳玉蓮