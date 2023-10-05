  • 32°C
香港時間 : 20231005日 (週四) 17:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網約車】Uber 與HKTaxi 增設「按錶收費的士」行程 手機舉手截的士 唔使再係街舉手截的士 !

理財智慧 16:53 2023/10/05

分享：

分享：

Uber 與的士，大多數人會選擇坐Uber，原因不用多說，香港人希望得到更好的服務。但Uber 又較一般的士貴，為了慳錢，部分人會選擇在街上截的士，不過遇上天氣惡劣，或是手抱嬰兒等十分狼狽的情況下，在街上舉手截的士實在不是一件愉快的體驗。

Uber宣布於在Uber App增設咪錶的士選項，將Uber的士網絡與HKTaxi連接，為Uber App乘客增加額外10,000位的士司機選項。亦即Uber 用客可以透過Uber Apps 選擇咪錶的士，價錢會因應咪錶價格收取。

10月9日正式開始

Uber 香港區總經理鍾志霆表示，今次與HK Taxi 合作公司香港區總經理鍾志霆透露，此次打通兩個應用程式後，業務範圍可擴展至本港約8成的士司機，亦即市民透過Uber已經可以叫到香港約80%的士司機，相信更容易call 車。

此次新增服務用戶不需要多付額外費用，用戶付款戈式與以往相同，此次的新增服務對於call 的用戶而言是一項增值服務，可以有更多選擇的同時，又可以更容易call到的士，而無需要站在街上舉手截車。

【溫股知新】港股信心不足 還望大招盡出

溫股知新
【溫股知新】港股信心不足 還望大招盡出

【裝修設計】39.3萬元打造簡約北歐風格 起用「拱門」設計柔和家居線條》，詳見【下一頁

點擊圖片放大
+9
+8

 

點擊圖片放大
+7
+6

【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

青姐話
【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳玉蓮

 

開啟hket App，閱讀全文
司機 Meta AG Acquisition 九龍 家品 家具 的士 經濟 港股 家居

下一篇文章

【券商點睇】暑假旅遊需求利好銷售 固定成本下降 料新秀麗財務水平可超疫前
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款