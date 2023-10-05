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【聯繫匯率40年】任志剛撰文講述聯匯、金管局6件大事　透露2003年曾為負資產設備用方案

宏觀解讀 16:23 2023/10/05

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【聯繫匯率40年】任志剛撰文講述聯匯、金管局6件大事　透露2003年曾為負資產設備用方案

今年是港元和美元聯繫匯率確立40周年，也是金管局成立30周年。金管局首任總裁、行政會議成員任志剛最新撰文，回顧40年間6件他在任時所經歷的金融大事，除了聯匯、金融風暴聯手港府打大鱷，也提及金管局成立與1980年代香港銀行危機、應對主權過渡敏感時期有關。任志剛也提到，亞洲金融風暴期間，香港樓市泡沫爆破，樓價持續下跌5年，樓按負資產宗數持續上升至2003年10.6萬宗高位，透露當時曾設有一個備用方案，處理一旦負資產情況繼續惡化的處境。任志剛表示，慶幸負資產情況在2003年第三季開始改善，備用方案最終擱置。

任志剛《寫於聯繫匯率實施40周年及香港金融管理局成立30周年》全文：

相信大家都有一個習慣，便是在適逢五或十周年時，懷緬一下值得紀念的重大事件。在香港的金融歷史上，令人難忘的事情剛好每五年都有發生。雖然我的記憶力已經隨着年紀增長而逐漸減退，但香港金融大事，在我腦海中仍然歷歷在目。在這裏和大家分享一下。

聯繫匯率制度成立的40周年 —1983

當年，國家在1997年對香港恢復行使主權的過渡安排，尚待中英雙方展開談判，金融市場信心薄弱，加上港英政府欠缺貨幣管理的機制、能力和工具，港元匯率不斷貶值，在九月下旬在兩個交易日，兌美元貶值了15%。及後，經過三個星期的研究，港英政府在十月中成立聯繫匯率制度，用貨幣發行局的安排，將港元與美元在7.80的固定水平上掛鈎。

港英政府通過「新會計安排」首次建立官方貨幣管理機制的35周年—1988

隨着貨幣危機在1983年爆發，是長達4年的銀行危機，有總共7家銀行需要立法接管或找「白武士」解救，分別是恒隆、海外信托、香港工商、嘉華、永安、遠東和康年，及後還在1987年爆發股災和停市風波。5年的救火期，凸顯了金融改革的重要性。首個金融改革的項目，是1988年的「新會計安排」。這是一個極為重要的技術性改革，目的是將貨幣的控制權，從銀行體系清算行（滙豐銀行）的手中，收歸政府，大大提升了官方貨幣管理的能力，確保貨幣穩定。這亦是香港在金融領域上由「救火期」轉為「防火期」的分水嶺。

成立香港金融管理局的30周年—1993

五年的防火工作中，當然包括機構改革，確保金融管理當局能有足夠的資源和人手，應付在敏感的主權過渡期或會出現而不可預測的金融問題。這是在1993年成立香港金融管理局的主要原因。有幸香港金融管理局不負所托，成績有目共睹，於茲不贅。

入市打大鱷的25周年—1998

成立香港金融管理局後，居安思危的金融改革工作全速推行。在貨幣管理方面，分別強化機制和豐富工具。在保障銀行體系健全方面，實施風險為本的監管理念，率先引入資本充足要求，優化流動資金安排，及建立銀行同業即時支付系統，以減低銀行出現問題時的傳染性風險。一切準備就緒，以健全的金融體系，安穩地迎接主權回歸。有趣的是，主權回歸並未帶來任何金融動盪，但金融危機仍是出現。那是一場金融全球化帶來的亞洲金融風暴，大部分自由兌換的亞洲貨幣都成為攻擊的對象，固定匯率制度紛紛倒下，亞洲貨幣匯率大幅貶值，只有港幣匯率得以保持穩定。這一場匯率保衛戰，足足打了13個月。到最後是在1998年8月下旬，在股票市場入市干預，成功抵抗了炒家在匯市和股市的雙邊操控，令炒家損手離塲。

香港人民幣離岸市場成立，人民幣國際化開始的20周年—2003

擊退炒家後，金融改革繼續，香港金融進入發展期。亞洲金融風暴的出現，令香港樓市泡沫爆破，樓價持續下跌5年，樓按負資產宗數持續上升，到2003年中達10.6萬宗的高位。有幸的是，銀行體系仍然保持健全，改革方案仍可繼續推行，包括成立貼現窗，分階段撤銷銀行公會利率規則，和在2003年提交存款保障計劃條例草案。但不為人知的，是一個備用方案的擱置。隨着負資產情況在2003年第三季開始改善，這個精心策劃用以處理情況如果繼續惡化的備用方案最終給擱置了，情况沒有轉壞，自然開心。同年底，香港金融管理局搬進國金二期的新辦公室。在那裡安排的第一件富策略性的盛事，便是人民幣離岸業務的開展。時至今日，香港人民幣離岸市場，是全球最活躍的，是人民幣國際化工作上的主力場地。

平穩渡過全球金融風暴的15周年—2008

香港金融管理局不斷強化香港金融穩定和發展的頂層設計，包括在人民幣於2005年7月匯改前二個月，在聯繫匯率制度引入強弱雙方的兌換保證。這些工作，都有利於應對日趨復雜的國際金融形勢。長期低息環境下尋求高回報的金融創新，在歐美鬆散的監管環境下，在2008年造就了一個波及全球的世紀金融風暴。香港國際金融中心不免受到衝擊。但豐富的備用方案和果斷的政策，令香港能夠安然渡過。聯繫匯率穩如磐石。隨著五項臨時的流動資金支持措施，備用銀行資本安排，和為所有存款提供擔保的措施推出，鞏固了銀行體系的信心。

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編輯：麥德銘

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