香港綠色金融協會舉辦第六屆年度論壇 陳茂波：希望香港成為國際綠色科技 綠色金融中心

香港綠色金融協會於4日舉辦第六屆年度論壇，題為「驅動低碳轉型，邁向淨零未來」。論壇吸引了香港、中國內地及其他地區逾1,500名人 士在現場和線上參與。論壇期間，政策制定者、監管機構、企業、民間團體代表深入交流討論金融 機構、企業及投資者所需採取的行動以促進可持續金融發展，及推動淨零碳轉型需要的投資。

香港特別行政區政府財政司司長陳茂波先生為論壇開幕致辭時表示：「綠色發展是全球性的議題。 隨著世界走向綠色轉型，其融資需求亦迅速增長。我們希望打造香港成為國際綠色科技及綠色金融中心，而綠色債券的高發行量反映香港作為亞洲平台及服務提供者具領先地位。我們有著全球首批 由政府發行的區塊鏈技術支持的代幣化綠色債券的經驗，突顯我們在債券市場及綠色金融方面應用 金融的創新能力。香港的創科優勢將透過與大灣區姊妹城市之深化合作進一步提升。」

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在 2023 年，協會將內部工作組由八個改為五個，其中十個活躍的工作小組重點關注香港和大灣區的 轉型優先事項。協會在以下四個論壇討論環節闡述了其工作及成果。

首先協會實現可信以及科學的轉型路徑：產業轉型途徑、轉型融資框架，以及科學基礎目標對於向高碳排行業擴大融資規模，以實現淨零碳轉型十分重要。此為金融機構貸款組合提供基準，以及行業推行低碳經濟轉型的清晰目標。企業需要有相關數據、統一標準、清晰政策及公私營資本，以確保轉型計劃、目標及行動能順利落實，並避免「漂綠」。

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第二個為確立碳定價的角色及影響：實行碳定價對於衡量碳排放造成的環境及社會成本十分重要。碳定價 機制如碳排放交易、碳稅及由企業制定的內部碳價格等，有助政府及企業制定減排政策。不過，進入自願市場及達至高碳信用度，尚在初期發展階段，自願碳市場誠信委員會（ICVCM） 公布的核心碳原則（CCP）等框架有助支援亞洲高信用度自願市場的發展。

第三， 金融産品創新助力轉型：格拉斯哥淨零金融聯盟（GFANZ）等開發的轉型規劃工具有助金融 機構制訂融資策略及方案，以推廣實體經濟公正轉型。利用科技及數據分析，以及介紹不同 行業的成功轉型融資方案，可推動企業落實淨零承諾。

最後綠色科技創新加速自然保護：綠色科技創新對全球各個經濟體以較低成本進行低碳轉型非常 重要，需要調動公私營資源建構香港綠色科技生態系統，亦需要供應鏈和投資者一同合作， 在香港和大灣區宣傳及至廣泛採用新興綠色科技項目。

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記者：張瑋婷