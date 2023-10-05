科技新動能　燃點新機遇 匯聚超過6200展商　秋季電子及燈飾商貿展十月舉行

由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦的香港秋季電子產品展（秋電展），以及由香港貿發局和慕尼黑國際博覽亞洲有限公司合辦的國際電子組件及生產技術展（electronicAsia）將於10月13至16日同期假香港會議展覽中心隆重舉行。此外，香港國際秋季燈飾展 （秋燈展） 及香港國際戶外及科技照明博覽今年亦一如以往，在10月下旬舉行，秋燈展將於10月27至30日假灣仔會展舉行，而戶外及科技照明博覽則於10月26至29日假亞洲國際博覽館舉行。

四項展覽共吸引來自35個國家及地區逾6,200家展商，將呈獻多款適用於各行業最新及頂尖的創新科技智能產品和方案、相關服務及資訊、燈飾產品及技術等，為展商和買家締造跨行業商機。

香港貿發局副總裁張淑芬在記者會上表示：「10月是展覽旺季，我們接連推出四個展覽，吸引不少具實力的創新企業參展，除了本地展商之外，還有來自中國內地、台灣、日本、韓國和印尼、馬來西亞、新加坡等；和歐洲的丹麥、法國、德國和瑞士，以及美國等的企業參加，可見業界積極把握創新科技帶來的龐大機遇，藉展覽拓展商機。」

秋電展三大展區 吸引多家具實力科企參加

秋電展和國際電子組件及生產技術展匯聚接近3,200家來自22個國家和地區的展商。秋電展以『嶄新科技．創新生活』為主題，在智能化浪潮下，網羅眾多打造智能家居和辦公室的用品，如互聯互通家居產品、保健美容產品、家電和辦公室電子產品、娛樂和遊戲產品等，供大眾開闢精彩的室內數碼世界；展品亦涵蓋外出時所需的用品，如汽車電子和科技產品、流動充電器，及運動、露營、戶外娛樂用品等，讓用家可以盡情享受多彩繽紛的戶外生活。

展覽設有多個展區 —— 會展舊翼展廳集中展示科技類的產品和服務，包括採用深度技術（deep tech)的產品和方案：「科技館」展示新一代虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）產品、採用機械人技術的發明等；「初創專區」則雲集科創企業及年輕企業家，同樣帶來富創意、具潛力的產品和方案；還有一些展區帶來連網家居產品、電腦及電子遊戲產品、車內設備等。

會展新翼展廳則主要展示電器類和電子消費產品：「品牌薈萃」網羅各地知名品牌的電子消費產品，為市民打造便利和富品味的智慧生活；今年新增的「儲能產品」專區，將展示大容量的流動充電器。

展會吸引了不少實力雄厚的展商，包括意大利家電品牌LAICA及日本東芝生活電器株式會社，還有提供物聯網方案的香港上市公司塗鴉智能、內地海爾集團投資的創科公司青島雷神科技股份有限公司、惠州TCL通訊電子有限公司等。

國際電子組件及生產技術展設有展區，展示電子元件及部件、鍵盤和開關部件、電源設備及太陽能光伏技術可再生能源方案、印刷電路板和電子製造服務、視頻顯示技術、測試和檢測設備等，首次參展的展商包括獲列入為國家級專精特新「小巨人」企業、來自珠海的「一微半導體」，以及來自台灣、研發震動感應器和光電式感應器等產品的大日科技股份有限公司。

另外，在香港科學園、香港物聯網商會及Jumpstart的支持下，初創專區吸引近80家展商，帶來令人耳目一新的展品，例如將工廈活化成室內農場的本地企業Full Nature Farms，利用仿生耕種技術和人工智慧物聯網，以低成本高效培植有機菜及食用花。

創新科技論壇首日舉行 探討多項重要科技議題

展會期間將會舉辦多場研討會及活動，探討重要的科技議題。香港貿發局和香港電子科技商會合辧的「創新科技論壇」將會於展覽首日（10月13日）舉辦，並邀得創新科技及工業局局長孫東主禮及致開幕辭。論壇以「結合人工智慧 創造無限可能」為題，由多位重量級嘉賓就多個業界關注的議題分享見解，探討生成式人工智能的應用和機遇，並討論時下熱門的科技議題，例如元宇宙、 VR和XR（延展實境），以及可持續發展等。

香港貿發局、慕尼黑國際博覽亞洲有限公司和香港電子業商會合辦的「香港電子論壇」將會於 electronicAsia 次日舉行，探討微電子生態系統等議題；展覽最後一天會舉辦「微電子的可靠性與故障預測健康管理論壇」。

其他活動包括初創投資項目對接會、香港科技創價大賽、企業啟導環節等，讓初創企業推廣創新理念，爭取投資者支持，及就業務發展向專家取經。

秋燈展新增「互聯照明」展區 聚焦智能照明產品及方案

香港國際秋季燈飾展 (秋燈展) 及香港國際戶外及科技照明博覽以「創新照明 點亮永恆商機」為題，匯聚來自逾30個國家及地區、超過3,000家展商，組成全球矚目的燈飾盛會。秋燈展今年踏入第25屆，增設「互聯照明」展區，網羅多個國際知名企業和品牌，展示一系列智能及互聯照明產品方案，包括Leedarson（立達信）、Midea（美智光電）、Snappy （賽耐比）、Quectel （移遠通信）以及DALI Alliance （DALI 聯盟）和上海浦東智能照明聯合會的部分會員等。另一個亮點展區「名燈薈萃廊」亦將匯聚多家優質燈飾及燈具品牌，包括Megaman（曼佳美）、Prosperity Group（佑昌集團）及Signify（昕諾飛）等。其他展區包括「商業照明」、「家居照明」、「LED照明」、「LED照明零部件」及「智能燈飾及照明方案」等。

戶外及科技照明博覽 迎來可持續照明設計

香港國際戶外及科技照明博覽將設有多個展區，包括「室外照明解決方案及系統」、「植物照明」、「創新建築廊」、「戶外廣告照明」、「戶外及公共照明」以及「專業照明」等，展示多種商業和工業用的室外及專業技術照明解決方案。

展覽期間，大會將安排一系列論壇和研討會。「互聯及智能照明論壇」將於10月27及28日於灣仔會展舉行，主題為「開拓互聯照明新疆界」及「智能系統與健康照明發展」。另一場研討會「打造香港綠色未來: 可持續照明設計和能源解決方案」亦將於10月26日在亞博館舉行。

大會於博覽舉行期間，將為已登記的展商及買家提供免費穿梭巴士服務，往返灣仔會展中心及機場亞博館，方便他們來往兩個展場。

幾項展覽會將繼續採用「展覽+」（EXHIBITION+）線上線下融合模式舉行，展商及買家除了參與實體展，亦可以利用「商對易」（Click2Match）智能配對平台進行線上洽商及配對，歡迎各行業人士及買家參與。







香港貿發局副總裁張淑芬(中)、香港貿易發展局電子及家電業諮詢委員會主席莊子雄(左)和香港電子科技商會主席蔡劍誠(右)在記者會上介紹香港秋季電子產品展、國際電子組件及生產技術展、香港國際秋季燈飾展，以及香港國際戶外及科技照明博覽的精彩內容。





秋電展展商瑞見科技有限公司帶來讓用家體驗延展實境（XR）的頭戴式裝置。





秋電展展商Libpet Tech Limited帶來個人代步車，方便輪椅使用者出行。





創科社在秋電展帶來的悅聲智能眼鏡，應用人工智能電腦視覺，為視障人士把文字轉換為語音。







Full Nature Farms利用仿生耕種技術和人工智慧物聯網，以低成本高效培植有機菜及食用花。







秋燈展展商利安電光源(香港)有限公司帶來 ''MEGAMAN® Ingenium® Matter，能兼容多個智能家居系統。







秋燈展展商嶺勤科技有限公司帶來智能家居系統，結合雷達感應與人工智能技術。







秋燈展展商佑昌燈光器材有限公司帶來Traxon e:cue 為多媒體燈光而設的智慧光效控制系統。







戶外及科技照明博覽展商香港晶玲科技有限公司帶來石墨烯路燈系列，設計將石墨烯融合LED路燈，比傳統路燈更耐用、高效和經濟。



（特約）

