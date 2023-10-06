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【工商舖透視鏡】Tesla承租荃灣甲廈原因

名人薈萃 22:38 2023/10/06

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上月中，有市場消息指荃灣環貿廣場一籃子寫字樓及舖位，得到電動車品牌Tesla承租，辦公室單位為物業低層3至7室，佔樓面約5,740平方呎，月租10萬元，品牌同時也租用該商廈8個舖位，涉約7,045平方呎，每月租金約35萬元，寫字樓及舖位的呎租分別約18元及50元。

Tesla目前正租用九龍灣國際展貿中心地下及樓下辧公室，由於九展即將拆卸重建，故品牌需搬遷到新的辦公室。環貿廣場是由億京發展的甲廈重建項目，而九展的大業主同樣是億京，筆者估計為了留住現有租客，集團很可能提供各式有利條件或優惠，例如更長的免租期等，吸引其租用旗下物業。地點當然也是品牌考慮的重點，雖然荃灣與九龍灣的客路不同，交通亦不及長沙灣、荔枝角等新興商業區便利，但駕車前去亦算方便。而最重要是其陳列室用途的舖位，作為一個電動車品牌，需要有場地展示新型號的車款。

另一方面，九龍灣早期有二手車行業聚集，後來不少汽車品牌亦在區內設陣列室或辦公室，而較高級的品牌則落戶港島告士打道，後亦遷移到皇后大道東一帶。不同汽車品牌品集中在同一地方可收協同效應，但亦有品牌不喜歡與對手太過靠近，特別是愈為知名的。品牌採取不同的市場策略便有不同的選擇。Tesla是深入人心的電動車品牌，每每一提起電動車便立即想起，所以其陳列室無論設於何處，也可吸引準電動車車主前往購買。相信亦因此品牌棄原區搬遷而揀選相對沒那麼便利的荃灣。

至於租金方面，呎租18元對玻璃幕牆甲廈而言的確是稍低的租金，亦與同區工廈租金相若，而且此可能只是帳面租金，在扣除優惠後，租金更低。但正所謂「肥水不留別人田」，Tesla本來便是億京的租客，與其搬到其他集團的物業，倒不如以低租金吸引具知名度的租客落戶。當品牌建立穩定的客源後，亦罕會搬遷。而且，環貿廣場去年落成後的銷情緩慢，把單位轉為招租，當然比丟空更好。因為就算無成交或租務，也同樣有差餉、管理、維修等支出及成本。對集團及電動車品牌均是因利成便的選擇，兩者互惠互利。

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撰文 : 盧展豪 鋑聯控股行政總裁(工商舖)

九龍灣國際展貿中心 EMax Tesla 長沙 地產 工廈 商舖 商廈

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