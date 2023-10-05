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【美國加息】晨星：美國加息周期已完、料2024及2025年將大手減息　美國明年首三季經濟增長料低於1%

股市 16:06 2023/10/05

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【美國加息】晨星：美國加息周期已完、料2024及2025年將大手減息　美國明年首三季經濟增長料低於1%

市場對美國加息周期是否完結呈分歧，晨星首席美國經濟師Preston Caldwell認為，美國加息周期已經完結，但加息對經濟的影響仍未完全顯現，預期美國今年經濟增長2.3%，但隨銀行收緊信貸的影響逐步展現，消費意慾減弱，預期美國聯儲局明年3月開始減息，美國明年首三季經濟增長低於1%，2024年全年經濟增長1.6%。

美國經濟步入衰退可能性約25%

Caldwell預期，美國經濟步入衰退可能性約25%，但衰退期僅屬短暫，同時在能源價格回軟下，通脹將逐步回落，但核心通脹回落速度較慢，惟相信明年通脹將會回復至正常水平，因此預期聯儲局會於2024年及2025年大手減息，明年底聯邦基金目標利率料回落至4.71%，2025年底再降至2.94%，但要扭轉美國樓市跌勢，按息必須回落，預期美國十年國債孳息長遠回落至2.75%。

他又對美國供應端擴張持樂觀態度，預期可帶動美國於2026年實際經濟增長回升至3%。

ET財智Talk
【ET財智Talk】美日股票基金升逾15% GUM雲天輝分析第4季強積金換馬策略及部署

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記者：陳韻妍

經濟 貨幣政策 減息 加息 美國聯儲局 通脹 國債
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