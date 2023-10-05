花旗審查十一月裁員名單 CEO：容不下旁觀者 想袖手旁觀的人

根據路透社周三（4日）看到的一份給員工的全球備忘錄，花旗集團Citi（C.）管理人員正在審查員工名冊，以便在11月前確定留任、調任或裁員的分配。

銀行首席人力資源官韋希特（Sara Wechter）在備忘錄中寫道：「一些職位將發生變化，可能會設立新的職位，不適合我們新結構的職位將被取消，下一層變革計畫於 11 月宣布。」

【iM人物專訪】專訪雷賢達 若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

據消息指，工作被取消的員工可能有資格申請其他職位，公司將在符合條件的情況下提供遣散費和通知期。

據兩位熟悉內情的消息人士透露，花旗集團周三也召開了董事總經理會議。 其中一位知情人士說，高層討論了韋希特備忘錄中列出的措施。銀行家提前 15 分鐘接到了會議通知，但會議只持續了 30 分鐘。

【延伸閱讀】券商點睇：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

花旗集團CEO弗雷澤（Jane Fraser）曾稱：「我們將與一些才華橫溢、勤奮工作的同事道別。」截至第二季末，花旗集團共有 24 萬名員工。 相較之下，美國第二大和第四大貸款機構美國銀行（Bank of America）（ BAC）和富國銀行（Wells Fargo）（WFC）的員工人數分別約為 216,000 人和 234,000 人。

弗雷澤向員工傳達的訊息越來越強硬。她上周接受電視採訪時說：「我們容不下旁觀者，容不下想袖手旁觀的人。」

在早些時候向員工發出可能裁員的警告後，花旗也開始在英國進行必要的諮詢。其在周三的聲明中表示：「我們正在向同事們通報下一步工作的最新進展，以使我們的結構與戰略保持一致，並就目前正在審查的職位與倫敦諮詢論壇進行磋商， 其中一些職位可能會發生變化，而另一些職位則基本上保持不變。」，希望這次改革能重振其落後於同業的股價，並讓執行長對其業務有更直接的控制權。

【同場加映】溫股知新：港股信心不足 還望大招盡出

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張瑋婷