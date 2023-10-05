【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】炎熱天氣無阻山賽舉行 TPH夜山賽帶來全新體驗

踏入十月，香港天氣仍然炎熱，這幾天氣溫更上升至35度，好不誇張！但在剛剛中秋連同國慶的假期，香港多個跑賽山賽已陸續展開。由跑山王黃浩聰所帶領的跑山團The Peak Hunter首次舉辦Dark 45越野賽，這個稱為「每年夏天過後第一個夜山賽」，在10月1日深夜十二點起步，起點為水浪窩營地，跑到荃錦坳終點，即俗稱「小雙坳」的路段。比賽早段全程黑夜進行，在反光絲帶作為引路下，在熟悉的路徑上體驗不一樣的夜山旅程。

▲ Dark 45在深夜起步，有不少跑手參與，十分熱鬧。（圖片來源：Dark45 facebook專頁）

▲ 跑手都要帶著頭燈比賽。（圖片來源：Dark45 facebook專頁）

在炎熱天氣下，不少精英跑手都在夜間發揮更佳表現，菲律賓跑手John Ray Onifa狀態大勇，以4小時41分9秒奪得男子組第一名，澳洲跑手David Longo及香港的黃偉雄分別得到第二及第三名，時間分別為5小時20分34秒及5小時27分20秒。女子組首名則由黃琪珍（細比）奪得，時間為5小時54分28秒，第二為6小時18分53秒的Angie Yan，KOL Kata Ng 以7小時4分54秒得到第三名。

▲ 細比以少於6小時完成，勇奪冠軍。（圖片來源：Run-pic.com）

▲ Kata以7小時4分創下小雙坳的個人最佳時間。（圖片來源：Run-pic.com）

然而比賽期間有不少參賽者反映補給不足，去到補給站沒有食物及水供應等。Dark45大會承認第一次舉辦大型賽事團隊經驗不足及預算失誤，低估賽事天氣對45公里參加者的影響，雖然已即時派車補水但仍面對封路限制而未能顧及每一個跑手。大會表示會有進一步跟進及汲取教訓，對各參賽者道歉。

▲ Dark45大會道歉聲明。（圖片來源：Dark45 facebook專頁）

今年3月底COROS山賽首次舉辦遇上惡劣天氣而要腰斬，早幾日的賽事終於順利舉行，9月30日先進行10公里及半馬賽事，再在接連兩天假期舉辦100公里及50公里比賽。

在較受矚目的100公里賽，部分山路因受早前極端天氣影響而縮短至72公里，由大埔元墩下上鉛礦坳再逆走麥理浩徑至北潭涌終點。四徑挑戰完成者、尼泊爾藉跑手Nugo Yamanath Limbu以9小時19分16秒強勢完成今次比賽，烏克蘭的Melnyk Oleksii及香港的Roy Tong分別9小時54分13秒及10小時17分3秒得到第二及第三名。女子組則由澳洲的Meg Sterling奪冠 ，時間為12小時35分48秒，亞軍及季軍分別由香港的Chan Pui Hung及菲律賓的Ilyn Alina奪得。

▲ 冠軍Nugo獲得特別大獎—一年份的免費杯麵。（圖片來源：Coros Spark 100 facebook專頁）

50公里賽方面，由黃大仙獅子亭出發，逆走麥理浩徑第五段至第一段至北潭涌終點，香港跑手黃國威及王芷琦 (Pei Pei)分別以6小時4分6秒及6小時56分9秒在男女子組奪冠。

▲ 黃國威（中）以6小時多的完成時間，獲得Coros Spark 50公里冠軍。（圖片來源：Coros Spark 100 facebook專頁）

在香港舉辦山賽一點也不容易，近年天氣變幻莫測，例如早前極端天氣令多區山路都出現一定變化，亦為舉辦單位及參賽者帶來很多不確定的因素。這幾個月將會繼續有大大小小的山賽舉行，寄望好天氣來臨令參賽者發揮更好表現，大家亦要做足準備，應付不同的突發情況。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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