▲ 【新股IPO】天圖投資1973暗盤潛水 一手帳面蝕440元

天圖投資 （01973） 周五（6日）首掛，周四（5日）暗盤潛水，於輝立暗盤交易場報5.4元，較招股價6.5元低16.9%，成交5.4萬股，涉資30.3萬元。一手（400股）帳面蝕440元。於富途暗盤交易場，報5.6元，較招股價少13%；耀才則暫未有交易。

天圖投資 暗盤報價 較招股價高/低 輝立暗盤交易 5.4元 -14.4% 富途暗盤交易 5.6元 -13% 耀才暗盤交易 - -

天圖投資香港公開發售部分認購不足，共錄得1469人認購，合共認購股份相當於初步可供認購香港發售股份總數的約0.26倍，至於國際發售部則獲輕微超額認購，超購近0.3倍。

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記者：伍鍵文