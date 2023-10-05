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【新股IPO】天圖投資1973暗盤潛水　一手帳面蝕440元

新股IPO 17:20 2023/10/05

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【新股IPO】天圖投資1973暗盤潛水　一手帳面蝕440元

天圖投資 （01973） 周五（6日）首掛，周四（5日）暗盤潛水，於輝立暗盤交易場報5.4元，較招股價6.5元低16.9%，成交5.4萬股，涉資30.3萬元。一手（400股）帳面蝕440元。於富途暗盤交易場，報5.6元，較招股價少13%；耀才則暫未有交易。

天圖投資1973以6.5元接近下限定價，可見【下一頁

天圖投資 暗盤報價較招股價高/低
輝立暗盤交易5.4元-14.4%
富途暗盤交易5.6元-13%
耀才暗盤交易--

天圖投資香港公開發售部分認購不足，共錄得1469人認購，合共認購股份相當於初步可供認購香港發售股份總數的約0.26倍，至於國際發售部則獲輕微超額認購，超購近0.3倍。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

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記者：伍鍵文

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港股 IPO 天圖投資（01973）
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