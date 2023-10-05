【騎劫WhatsApp】7招提防有詐！　私隱專員公署接獲5間社福機構、學校通報　近900人資料遭外洩

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針對WhatsApp帳戶的網絡攻擊日趨頻繁，個人資料私隱專員公署（私隱專員公署）今（5日）表示，在過去一個月接獲合共五間社福機構及學校的資料外洩事故通報，表示其用作與受助人、學生及／或學生家長通訊用的即時通訊軟件WhatsApp的帳戶遭騎劫。
私隱專員公署透露，事件涉及近900名受助人、學生、學生家長及／或職員的姓名及手提電話號碼等個人資料外洩。根據私隱專員公署建議，相關機構已通知受影響人士。
騙徒如何騎劫WhatsApp帳戶？
騙徒透過假冒受害人的親朋好友向他們傳送WhatsApp訊息：
隨後利用驗證碼登入其WhatsApp帳戶，從而騎劫受害人的帳戶，冒認受害人向其帳戶通訊錄的聯絡人發送訊息以騙取金錢或個人資料。
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就此，私隱專員公署呼籲市民及機構慎防WhatsApp帳戶遭騎劫及盜用，並建議採取以下措施保障個人資料私隱：
若懷疑個人資料被外洩，私隱專員公署亦表示可向「個人資料防騙熱線」：3423 6611或電郵：communications@pcpd.org.hk作出查詢或投訴。
責任編輯：張寶燕
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