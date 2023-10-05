【騎劫WhatsApp】7招提防有詐！　私隱專員公署接獲5間社福機構、學校通報　近900人資料遭外洩

▲ 近日愈來愈多WhatsApp帳戶遭騎劫，私隱專員公署透露，近一個月接報事件涉及近900名受助人、學生、學生家長及／或職員的姓名及手提電話號碼等個人資料外洩。

針對WhatsApp帳戶的網絡攻擊日趨頻繁，個人資料私隱專員公署（私隱專員公署）今（5日）表示，在過去一個月接獲合共五間社福機構及學校的資料外洩事故通報，表示其用作與受助人、學生及／或學生家長通訊用的即時通訊軟件WhatsApp的帳戶遭騎劫。

私隱專員公署透露，事件涉及近900名受助人、學生、學生家長及／或職員的姓名及手提電話號碼等個人資料外洩。根據私隱專員公署建議，相關機構已通知受影響人士。

騙徒如何騎劫WhatsApp帳戶？

騙徒透過假冒受害人的親朋好友向他們傳送WhatsApp訊息：

1. 要求受害人轉發WhatsApp帳戶之驗證碼

2. 或透過假冒的WhatsApp網站騙取受害人的電話號碼及其WhatsApp帳戶的驗證碼

隨後利用驗證碼登入其WhatsApp帳戶，從而騎劫受害人的帳戶，冒認受害人向其帳戶通訊錄的聯絡人發送訊息以騙取金錢或個人資料。

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就此，私隱專員公署呼籲市民及機構慎防WhatsApp帳戶遭騎劫及盜用，並建議採取以下措施保障個人資料私隱：

啟用WhatsApp的雙重認證功能

定期在WhatsApp設定中檢查已連結裝置，並登出不再使用或不明的裝置連結

切勿向他人透露任何密碼或驗證碼

在網上搜尋WhatsApp網頁版時，小心留意網頁連結，不要誤按虛假的WhatsApp網頁版

切勿從非官方渠道下載及使用WhatsApp應用程式

一旦收到他人在WhatsApp要求借錢、匯款或提供個人資料的訊息，應先確認發送者的身分

收到不明來歷或可疑的短訊時要提高警覺，切勿隨意打開連結或披露個人資料。

若懷疑個人資料被外洩，私隱專員公署亦表示可向「個人資料防騙熱線」：3423 6611或電郵：communications@pcpd.org.hk作出查詢或投訴。

責任編輯：張寶燕

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