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【帶你睇盤】聚康山莊清靜舒適　兩房上車盤叫價550萬

股樓投資 16:08 2023/10/05

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樓價持續調整，新界西區尤其受壓，平價盤湧現。今次祥益地產推薦的屋苑為聚康山莊，最大賣點是鄰近嶺南大學，環境清幽。雖然並非位於屯門市中心，但尚算鄰近港鐵兆康站。 

放盤單位為聚康山莊5座中層F室，實用面積445平方呎，兩房間隔，現叫價550萬元（最後更新日期：10月5日）。假設承造九成按揭，分30年還，利率4.125厘計，首期要55萬元，月供23,990元，壓力測試入息要求約50,128元。 

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放盤單位聚康山莊5座中層F室（物業編號：AN242119）
實用面積445平方呎
間隔兩房
叫價550萬元（最後更新日期：10月5日）
賣點企理裝修、間隔四正、品牌屋苑、附設會所、可做九按

同場加映【溫股知新】港股信心不足 還望大招盡出

溫股知新
【溫股知新】港股信心不足 還望大招盡出

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/45nCfXk

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

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撰文 : 黃卓賢

屯門 聚康山莊 上車盤 祥益地產

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