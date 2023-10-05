【帶你睇盤】聚康山莊清靜舒適　兩房上車盤叫價550萬

樓價持續調整，新界西區尤其受壓，平價盤湧現。今次祥益地產推薦的屋苑為聚康山莊，最大賣點是鄰近嶺南大學，環境清幽。雖然並非位於屯門市中心，但尚算鄰近港鐵兆康站。

放盤單位為聚康山莊5座中層F室，實用面積445平方呎，兩房間隔，現叫價550萬元（最後更新日期：10月5日）。假設承造九成按揭，分30年還，利率4.125厘計，首期要55萬元，月供23,990元，壓力測試入息要求約50,128元。

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放盤單位 聚康山莊5座中層F室（物業編號：AN242119） 實用面積 445平方呎 間隔 兩房 叫價 550萬元（最後更新日期：10月5日） 賣點 企理裝修、間隔四正、品牌屋苑、附設會所、可做九按

同場加映【溫股知新】港股信心不足 還望大招盡出

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