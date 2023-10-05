【帶你睇盤】聚康山莊清靜舒適　兩房上車盤叫價550萬

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【大行報告】野村：料股價短期缺正面催化劑 下調中國太保目標價至26.64元
樓價持續調整，新界西區尤其受壓，平價盤湧現。今次祥益地產推薦的屋苑為聚康山莊，最大賣點是鄰近嶺南大學，環境清幽。雖然並非位於屯門市中心，但尚算鄰近港鐵兆康站。
放盤單位為聚康山莊5座中層F室，實用面積445平方呎，兩房間隔，現叫價550萬元（最後更新日期：10月5日）。假設承造九成按揭，分30年還，利率4.125厘計，首期要55萬元，月供23,990元，壓力測試入息要求約50,128元。
|放盤單位
|聚康山莊5座中層F室（物業編號：AN242119）
|實用面積
|445平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|550萬元（最後更新日期：10月5日）
|賣點
|企理裝修、間隔四正、品牌屋苑、附設會所、可做九按
同場加映【溫股知新】港股信心不足 還望大招盡出
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註︰
以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢