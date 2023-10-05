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【綠債2023】綠債明天公布分配結果 專家建議向隅退款3大投資好出路

Hot Talk 16:36 2023/10/05

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綠債周五公布分配結果

新舊綠債認購反應

零售綠債申請人數（人）認購總額（元）超額認購（倍）最多獲分手數（每手1萬元）保證年回報（厘）
第2批綠債 （04273） 約32.3萬約302億元約0.5倍*料6手（10月6日公布分配結果）4.75厘
首批綠債 （04252） 48.8萬325.7億元0.63倍*5手2.5厘
*原本發行額150億元，超購以最終發行額200億元計算
註：綠債料於10月10日退款，11日在港交所 （00388） 掛牌

明天（10月6日）第2批零售綠債 （新上市編號：04273） 將公布分配結果，市料最多只分到6手（每手1萬元），而涉資約102億元的向隅資金將於下周三（10日）退還，專家建議避險族的閒資有3大好出路：

（1）攻守兼備股：凱基證券亞洲投資策略部助理副總裁莫偉民回應本報查詢指，3大股份升息俱備：

中國移動 （00941）中移動着力打造的數字化轉型收入增長、即「第二曲綫」見成效，收入結構更加均衡穩健，可持續增長動能得到提升公司重視股東回報率，承諾今年將派息率提升至70%。中移動增長能見度高及派息吸引，且防守性強，可作收息之用。

滙豐 （00005）滙豐第二季業績繼續表現出強勢，季度收入167.1億美元，按年增長36.5%，不論是利息或非利息收入都出現超過34%增長。滙豐已宣布派發第二次股息每股0.1美元，並展開最多達20億美元的進⼀步股份回購，於3個月內完成。滙豐將於10月30日公布季度業績，大摩料目標價72.2元。

中海油 （00883）中海油對油價最敏感，再者，公司在成本控制方面理想，以及管理層有信心兌現全年派息不低於70港仙、派息比率不低於40%的承諾。中海油屬於進可攻退可守的選擇。根據彭博資料，預期今明兩年股息率都逾9厘。

富途（美：FUTU）交易部高級分析師毛君豪不約而同向防守族薦中移動及中海油。

（2）派息8厘的綠債基金：若風險承受能力較高，莫偉民建議，追息族可考慮NB短期高收益債券SDG基金，這ESG（環境、社會及管冶）基金主要投資於符合「可持續排除條款」的高收益債券，現時美國約佔85%。而3大行業分布是房地產或房屋建築（13%）、消費品或服務（10%），以及天然氣分銷（8%），平均到期日為3.8年。年初至今基金升約5%，但去年受累環球股債雙殺，基金跌約4.8%。截至今年8月底旗下美元類別年化派息率為7厘。

高息港元定存仍有選擇

（3）跑贏綠債定期存款：同屬低風險的定存，11間銀行提供超逾5厘港元定存年息，較綠債保證年回報4.75厘高。

  • 跑贏綠債回報港元定存年息比較
  • 恒生 （00011） 7天10. 9厘
  • 眾安（ZA Bank）1個月10厘
  • 滙豐（HSBC）1個月10厘
  • 渣打7天10厘
  • 中銀香港 （02388） 7天10厘
  • 富融7天享10厘
  • 星展7天10厘
  • 南商7天8厘
  • 匯立（WeLab Bank）1個月8厘
  • 集友7天7厘
  • 花旗3個月5厘

至於4行已率先表態推綠債退款優惠：建行亞洲預告由10月11日至10月22日期間，透過該行分行以綠色債券退款開立3個月港元定期存款達10萬元或以上，可享特惠年利率；連同東亞 （00023） 、中銀香港及工銀亞洲。

順帶一提，7天外幣定存的高息王，人民幣短存冠全城是南商的13.88厘，美元最高是恒生的10.9厘，英鎊及澳紐加幣相同短存為建行亞洲的16.8厘；惟眼下以美元獨強，防守族慎防非美貨幣賺息蝕滙。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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