【港元定存】港元定存特別存期最高息4.5厘 港銀吸客出新招

▲ 大小行齊推特別存期港元定存息

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港元1個月拆息轉升至4.93厘，中小行掉頭加息。今天（10月5日）有6間港銀調整不同存期的港元定期存款息，當中3減3加。先說減息，包括虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）3日內兩連減，新近削低4個月年息0.2厘，新息率至4.5厘；建行亞洲也3天兩連降，1個月年息剛下調0.15厘至4.45厘；星展削低半年年息0.15厘至4.35厘。

反觀富融勁升1年期息率0.5厘至4.5厘；大新 （02356） 上調半年年息0.2厘至4.6厘；集友更3招齊發，首先提高3個月年息0.1厘至4.35厘，又上調1年期息率0.2厘至突破4厘，且新推賀國慶新資金138天享4.5厘年息，起始金額為80萬元，須新資金在分行渠道開立，至下周三（11日）到期。

此外，10月開局兩大小行齊推特別存期的特色存款，除了集友外，還有工銀亞洲，工銀亞洲連環推6個諧音好意頭計劃，例如98天4.4厘年息、188天4.3厘年息，以及38天3.5厘年息，進場費有80萬元及300萬元兩個選擇。

集友推「一生發」138天特色存期

通常定期存款普遍提供3個月、半年及1年期等，但最近多了特別存期，例如眾安（ZA Bank）新推4個月年息3.56厘，以及集友推一般在春節才湧現的諧音「一生發」138天等好意頭特色存款。

特別存期賺息王：

工銀亞洲38天3.5厘： 以門檻300萬元計，全期賺取10931元利息

以門檻300萬元計，全期賺取10931元利息 集友138天4.5厘： 以門檻80萬元計，賺息13610元

以門檻80萬元計，賺息13610元 工銀亞洲98天4.4厘： 以門檻300萬元計，賺息35441元

以門檻300萬元計，賺息35441元 工銀亞洲188天4.3厘： 以門檻300萬元計，賺息66443元

以門檻300萬元計，賺息66443元 PAOB 4個月4.5厘：門檻僅100元，但不設存款上限；如以存款500萬元計，賺息7.5萬元。雖然這虛銀自10月開局至今已累劈此存期0.3厘，但無論是息率及賺取利息衡量，仍膺賺息王。

1個月拆息終止3連跌，但仍未重上5厘，報4.93厘。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今午回應本報查詢指，花旗首席投資辦公室認為，聯儲局於11月2日（本港時間）加息機會較低。美滙指數3個月內預測為104.17，未來6至12個月料為104.48。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪