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【港交所388】傳港府加快推進 颱風期間保持市場開放

股樓投資 16:23 2023/10/05

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外電引述消息報道，香港政府正推動加快實施一項在颱風期間保持金融市場開放的提議，已指示一個工作組在數周內提交一份可行的計劃。財政司司長陳茂波的辦公室最近為這個工作組設定了時間表，該工作組由交易所、監管機構和本地金融機構組成，過去幾個月缺乏明顯進展。該報道指，消息透露在上個月颱風和暴雨導致市場連續兩個周五休市之後，該問題變得更加緊迫，使工作組或數周內提交可行計劃。至3時半港交所(00388)報285.4元無起跌。

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另外，早前政府成立促進股票市場流動性專責小組，高盛發表研究報告表示，該小組或向政府提議下調股票印花稅，行政長官將於本月發表施政報告，屆時或會接納相關建議，認為港交所估值合理，予目標價380元及「確信買入」評級。高盛又預期，將股票印花稅稅率下調至10個基點，將使現貨市場交易額增加約10％至12％。

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撰文 : 李尚毅

香港交易所（00388） 港股

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