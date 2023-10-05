【ISSB】德勤：上市公司未來遵守新氣候披露規定　估算範疇三排放量或有困難

港交所 （00388） 早前發布諮詢文件，建議2024年起要求所有上市公司在其ESG報告中披露與氣候相關的信息，並須符合國際可持續發展準則理事會（ISSB）氣候準則，並設2年的過渡期。德勤可持續發展與氣候變化事業群總監陸偉賢表示，聯交所就上市公司需在2026年1月1日或之後的財年，全面遵守所有新氣候相關披露規定的要求屬合理，上市公司需要在2024至2025年做好準備工作，收集及估算範疇三的碳排放量。

陸偉賢指，企業初時要找到第一手的範疇三數據或存在困難，預計部分企業或會透過參考行業平均值，去估算相關的碳排放量。

他認為，撰寫ESG報告的重點挑戰，在於現行上市條例中，容許企業可自行訂立相關的ESG報告披露範圍，但此舉或導致本港上市公司的ESG報告披露質量，與ISSB要求的存在差異，希望聯交所可解決有關問題。

ISSB氣候準則建基於「氣候相關財務披露小組（TCFD）」建議的原則，詳細列出氣候披露要求，6月底已發布首批準則IFRS S1和IFRS S2。

現時金管局設有綠色和可持續金融數據庫，協助氣候風險管理和其他綠色和可持續金融相關的分析及研究。陸偉賢稱，銀行的氣候風險管理團隊了及企業風險管理部門在進行氣候風險壓力測試時，經常都會使用數據庫的資料，但目前數據庫的資訊及指引尚未全面，希望未來可進一步擴充數據庫的內容。

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記者：陳韻妍