▲ 【中歐角力】阿里巴巴比利時物流樞紐惹間諜疑雲？ 菜鳥e-Hub據報成監控目標

阿里巴巴 （09988） 正分拆菜鳥網絡上市之際，由菜鳥營運的比利時列日電商物流樞紐（e-Hub）被指成為比利時情報機關緊盯對象。外電引述比利時國安機關匿名消息指，正偵查阿里巴巴在內的中國機構，在當地從事的疑似間諜或干預行為。阿里巴巴、菜鳥都否認指控，強調數據安全和私隱是其核心關注，一直遵守所有法規，包括歐洲數據保護法規GDPR，而在比利時處理的數據，會儲存位於德國、由阿里雲營運的伺服器。

阿里巴巴於2018年公布，經菜鳥於比利時投資建立e-Hub，作為合包及清關來往歐洲的快遞包裹及其他貨物。菜鳥全球只有在比利時和馬來西亞有同級別的e-Hub，而位於香港機場的e-Hub的建設正進行中，現目標於2024年起營運。

據菜鳥上載的初步招股文件，列日e-Hub擁有每年處理超過20萬噸的空運能力，連接超過230條運輸線路，可到達38個國家或地區。截至今年6月30日止三個月，列日e-Hub每日處理的包裹量約為500,000件。

報道指控阿里或被逼向中國政府分享數據

報道指，從開始營運以來，比利時國家安全局（VSSE）一直監控阿里巴巴在當地營運，而其中一個關注的範疇包括公司是否利用軟件系統，蒐集從物流平台所得的敏感經濟訊息，並指阿里巴巴受中國法律受限，必須時要與中國當局和情報機關分享數據。消息人士指控，中國有意圖和能力利用有關數據作非商業用途。

報道引述的匿名消息指，菜鳥能夠利用軟件存取有關商家、產品、運輸詳細資訊和流量。

報道另外引用比利時司法部長Vincent Van Quickenborne指，與阿里巴巴的討論是來自「上世紀」，而天真的時代已經結束。比利時7月通過新法律，加強檢視外資投資當地關鍵基建。

比利時與中國間的貿易逆差近年有所擴大，從2021年的37億歐元逆差，擴大至去年的91億歐元。

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編輯：麥德銘