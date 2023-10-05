【大行報告】野村：料股價短期缺正面催化劑 下調中國太保目標價至26.64元

野村表示，中國太保（02601）現價對應2023年預測市賬率約0.6倍，估值水平不高，但考慮到其壽險新業務價值增長前景可能疲軟，以及2023財年第三季財險綜合成本率相對較高，預期股價短期內缺乏正面催化劑。該行將其目標價由27.12元下調至26.64元，並維持「買入」評級。中國太保周四（5日）收報18.7元，跌0.5%。







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該行同時將太保2023財年的資產淨值預測下調2%，並將2023財年淨利潤預測下調3%，預計在新的財務會計準則下淨利潤將達到約310億元人民幣，以新準則計按年跌約7%，但與根據舊企業會計準則(ASBE)的淨利潤相比料按年增長約27%。

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記者：鄭昊彤