  • 34°C
香港時間 : 20231005日 (週四) 16:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】野村：料股價短期缺正面催化劑 下調中國太保目標價至26.64元

股樓投資 16:12 2023/10/05

分享：

分享：

野村表示，中國太保（02601）現價對應2023年預測市賬率約0.6倍，估值水平不高，但考慮到其壽險新業務價值增長前景可能疲軟，以及2023財年第三季財險綜合成本率相對較高，預期股價短期內缺乏正面催化劑。該行將其目標價由27.12元下調至26.64元，並維持「買入」評級。中國太保周四（5日）收報18.7元，跌0.5%。

 



 

 

【iM人物專訪】專訪雷賢達 若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

專題影片
【iM人物專訪】若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

 

該行同時將太保2023財年的資產淨值預測下調2%，並將2023財年淨利潤預測下調3%，預計在新的財務會計準則下淨利潤將達到約310億元人民幣，以新準則計按年跌約7%，但與根據舊企業會計準則(ASBE)的淨利潤相比料按年增長約27%。

 

 

 

【延伸閱讀】大行報告：港交所核心收入乏增長 維持減持評級 降目標價至251元，請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

 

 

 

【溫股知新】港股信心不足 還望大招盡出

溫股知新
【溫股知新】港股信心不足 還望大招盡出

【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

青姐話
【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
買入 中國太保（02601） 港股 個股分析 大行報告 行業 經濟 目標價

下一篇文章

【帶你睇盤】聚康山莊清靜舒適　兩房上車盤叫價550萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款