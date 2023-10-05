【券商點睇】暑假旅遊需求利好銷售 固定成本下降 料新秀麗財務水平可超疫前

招銀國際表示，全球範圍內，暑假旅遊需求的增長直接利好行李箱和手袋的銷售，受益於固定成本降低，新秀麗（01910）的整體成本也自第二季起下降，認為公司財務水平有望超越2019年，估值可從目前的2023年11.4倍預測市盈率，步向疫情前的20倍。

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該行認為，新秀麗有望延續上半年的強勢，料公司第三季收入及經調整EBITDA分別達到9.5億美元及1.8億美元，按年增長20%及36%。該行將公司目標價由32.4元上調至32.9元，維持「買入」評級。新秀麗周四（5日）收報26.5元，跌1.9%。





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該行同時上調公司2024年淨利預測2.6%至4.34億美元，主要反映更高的EBITDA，2023年預測則大致維持不變，為3.69億美元。

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記者：鄭昊彤