印度轉型發展 邁向下一個增長階段

地緣政治緊張局勢升溫，加上供應鏈轉移，令環球市 場環境迅速變化，亦使印度持續轉變。數碼化為推動製造業擴張的經濟正規化及再投資政策 提供支持，其主要動力已紮根於印度經濟增長議程之中。

我們留意到，有關成效已開始浮現：資本開支和工業訂單明顯改善、經常帳赤字收窄，通脹狀況亦轉趨穩健。我們亦 相信，結構性改革將令印度經濟更具效率、生產力和 韌性。強勁的主要增長動力創造多個新主題和投資機遇，有望助投資者實現財富增值。

誠然，印度在過去三年透過結構性改革和政策扶持， 應對各項宏觀挑戰，包括新冠肺炎疫情和 2022 年的 能源價格衝擊。印度外債偏低，加上家庭、企業和政 府財政狀況穩健，而且央行政策立場保守，避免經濟 體系出現過剩情況，是支持當地表現強韌的原因。這 亦有助保障當地貨幣前景，容許政府維持龐大的外匯儲備。宏觀環境強韌亦支撐著國內外資金流動和估值 的強勁勢頭。

從周期性角度來看，印度宏觀經濟背景亦顯得相當穩健：增長、通脹和外貿結餘動力均利好。我們認為受 龐大投資所推動，最新國內生產總值數據優於預期， 並符合經濟議程。

印度經常帳赤字接近零，過去兩季的國際收支平衡錄得正數。此外，隨著全球企業擴大知識型外判和諮詢 服務的業務，服務業貿易順差強勁，為經常帳帶來支 持。再者，海外投資者積極參與印度的增長投資主題，令資金流動維持強勁，有利當地的整體國際收支 平衡。印度中長期增長趨勢保持強勁，故我們預料當 地在新興市場資金流所佔的份額將會提高。

我們仍然看好印度的長期結構潛力，並認為投資方針 須就上述變革作出修正。另一方面，我們認為在眾多 行業中，能夠把握市場格局變化和顛覆現有傳統企業 的公司，日後將可實現財富增值。我們已於上文詳述 有關內容，並致力以「由下而上」的研究程序把握這 些機遇。