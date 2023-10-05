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英推新制取代A-level與T-level 學生須讀英數至18歲

環球社會熱點 15:15 2023/10/05

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英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）周三（4日）於曼徹斯特舉行的保守黨大會宣布，會合併　現有的高級程度考試（A-Level）與職業教育評核課程T-Level，推出名為「高級英國標準」（Advanced British Standard，簡稱ABS）的新考試制度。

英國高鐵擱置伯明翰至曼徹斯特路段（第二版） 【下一頁】

辛偉誠指，英國的A-Level學生通常只修讀3科，遠遜於來自經濟競爭國家修讀7科的學生，英國16歲至19歲學生的課時也較競爭國家的學生少約三分之一。

ABS新制下，學生需要修讀5科，包括3科主科及兩科副修科，課時更起碼會增加195小時。學生也須修讀英文和數學科至18歲。

政府會為於學校教授重點學科、或首次在持續教育學院任教的老師，於頭五年提供高達3萬英鎊的免稅特別獎金。

辛偉誠更承諾在兩年內追加6億英鎊，用於加強對數學老師的培訓等工作。

【英高鐵HS2】原估2033年通車 倫敦去曼市減至約1小時 【下一頁】

政府將就計劃展開諮詢，或於2033年至2034年左右實施新制度，今年升讀小學的學生可能成為首批ABS的考生。

學校與學院負責人協會（Association of School and College Leaders）秘書長巴頓（Geoff Barton）表示，上述計劃的準則很好，但由於老師短缺現象加上獎金發放仍遠遠不足，質疑政府計劃或行不通。

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責任編輯：鄭錦玲

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