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【Apple Watch】watchOS 10.1 Beta 2公測版登場　Double Tap功能可啟用

科技 15:25 2023/10/05

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Apple上月推出Apple Watch Series 9與Ultra 2時表示，加入全新 Double Tap功能，只需將雙指互點，就可以暫停播放音樂及接聽電話等。Apple最新亦推出了watchOS 10.1 public beta 2公測版！

如何啟用Double Tap？

Apple Watch Series 9與Apple Watch Ultra 2用戶現時可到iPhone 的Watch App內選擇「手勢」找到Double Tap選項。

之後透過食指和拇指快速捏合兩次，即可在目前活躍的應用程式中執行相關的操作，不需要實際點擊手錶屏幕。尤其是在手上正拿著東西或者不方便點擊手錶時，都可使用。

【Apple Watch】第一代Apple Watch列入「過時產品」　蘋果不再提供維修服務

雖然舊款手錶在「輔助功能」設定也有這個手勢，不過早前Apple表示這項Double Tap手勢功能是通過分析來自加速度計及心率感測器的數據，每當將食指和拇指快速捏合兩次，機器學習演算法就會偵測手腕每個微少動作的獨特軌跡及血液流動的變化，並且僅在最新的Apple Watch S9與Ultra 2可用。

責任編輯：張寶燕

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