千色 Citistore 年度盛事 - 激拼購物日 2023

一年一度千色 Citistore 激拼購物日將由 2023 年 9 月 29 日至 10 月 15 日於全線千色 Citistore舉行!除了 RilakkumaTM 20 周年旅遊樂悠遊限時換購,另一個激拼購物日的重點當然是減價優惠!店內貨品及宣傳單張內之特價貨品可享有額外 9 折,而小家電貨品額外 95 折之餘,為大家帶來一系列激拼推廣優惠。



同場加推東亞銀行信用卡 x 千色 Citistore 購物禮遇,由即日起至 2023 年 11 月 12 日,憑東亞銀行 信用卡於千色 Citistore 簽賬滿$600 即可獲享千色 Citistore $50 購物禮券一張。 於激拼購物日期間更可享指定優惠貨品額外 95 折優惠,盡享雙重購物禮遇。



店舖 地址/網址

千色 Citistore

荃灣 香港新界荃灣地段 301 號荃灣千色匯 II

元朗 香港新界元朗教育路 1 號元朗千色匯 2 至 4 樓

馬鞍山 香港新界沙田馬鞍山鞍祿街 18 號新港城中心 2 樓及 3 樓

將軍澳 香港九龍將軍澳 MCP Central 2 樓

屯門 新界屯門時代廣場北翼 3 樓



C 生活

天水圍 天水圍 T Town South 地下 SG17A 號

黃大仙 九龍黃大仙龍翔道 136 號黃大仙中心北館 1 樓 N114 號鋪

屯門 新界屯門田景路 31 號良景廣場 4 樓 L404 號舖



千色 Citistore eShop https://eshop.citistore.com.hk/



（特約）