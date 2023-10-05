▲ 【可持續發展】德勤推綠色及可持續金融GSF證書課程 冀培養新一代專業人才

德勤推出綠色及可持續金融 （GSF） 證書課程，冀培養具備未來技能、知識和實踐經驗的新一代GSF 專業人才，以收窄香港在綠色及可持續金融領域的人才缺口。GSF 證書課程由德勤開辦，香港浸會大學商學院和香港共享價值計劃擔任合作夥伴，課程分為核心專業課程和進階專業課程，為合共25小時的線下課程。

德勤合夥人陳子偉指，目前已確認開辦10月至12月3班，每班至少20人報名，73%為在職人士，當大經理級或以上佔約74%，來自各行各業。

GSF課程為香港綠色和可持續金融培訓先導計劃不的合資格課程，費用為1.3萬元，合資格申請人可於成功完成課程後，申請高達1萬元相關費用的款項發還。每位成功完成這兩項課程的學員將成為德勤認可的綠色及可持續金融專業人員，而德勤亦將提供證書驗證服務。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，中國綠色金融市場將於末來數十年蓬勃發展，大幅增加對 GSF 人才的需求，目前見到香港在有關方面出現人才缺口，希望透過推出課程助香港發展成為區內以至全球的綠色及可持續金融樞紐。

課程涵蓋可持續金融和投資的專業知識及實戰經驗，包括綠色及可持續金融產品、金融機構的報告和披露、地區性的監管和政策環境、綠色準則和框架、銀行的碳中和戰略、氣候和可持續發展的風險管理，以及碳排放核算等。

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記者：陳韻妍