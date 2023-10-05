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美10年債息高位回吐　後市還看就業報告

宏觀解讀 14:15 2023/10/05

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由於美國ADP職位報告遠遜預期，10年期美債息從16年高位4.88%回吐至4.7%水平左右，美元亦回落至107水平以下。筆者認為，考慮到相當擠擁的美元長倉頭寸，美元在就業報告公布前有較大回調風險。加上油價已從高位明顯回落，能源飆升帶動的通脹風險有所緩和，聯儲局不一定在年底前再度加息，反而可能採取守勢，維持高息一段更長時間，靜待通脹回落，而非冒險加息將經濟推至衰退邊緣。由於聯儲局未來動向很大程度上取決於數據，即將公布的就業報告對後市走勢相當關鍵。

投資者亦關注美元兌日圓走勢，此前圓匯一度突破150重大阻力，但隨即迅速回調近300點子，惹來日本當局進行干預的疑雲，有關官員對干預不置可否。筆者認為，外匯干預機會不高，通常外匯干預的力度較大，而且影響時間較長，日圓反彈的走勢稍瞬即逝，更可能與央行問價或程式交易有關。無論如何，美元兌日圓已是高處不勝寒，後市走勢可能相當波動。

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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