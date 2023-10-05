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華府擬棄用26項聯邦法律 加速建美墨圍牆堵邊境難民

環球政治 13:51 2023/10/05

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美國政府為加強應對邊境非法移民問題，周三（4日）宣布將棄用26項聯邦法律，以加快在德州南部興建美墨邊境圍牆。

眾院共和黨二號人物斯卡利塞選議長 保守派喬丹角逐 【下一頁】

美國國土安全部在《美國聯邦公報》發布公告，概述德州里奧格蘭德山谷（Rio Grande Valley）的建設情況。

華府指當地的非法入境率很高，本財年共錄得超過24.5萬名移民。

國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）表示，他可根據《非法移民改革和移民責任法》第102條來棄用26項聯邦法律。

馬約卡斯指，政府目前有迫切需要在美國邊境附近建造實體屏障和道路，以防人們非法入境。

華府計劃棄用包括《清潔空氣法》、《安全飲用水法》和《瀕危物種法》等法律，以便為動用2019年國會撥款用於邊境牆建設的資金讓路，有助避免耗時的審查和針對違反環境法的訴訟。

麥卡錫成美首位遭罷免眾院議長 宣布不再競選議長 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）政府於2017年至2021年1月期間，沿著西南邊境修建約724公里的圍牆。

不過拜登（Joe Biden）上任後叫停圍牆興建計劃，並指建造一座橫跨整個南部邊境的巨大隔離牆，並非嚴肅的政策解決方案。

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責任編輯：鄭錦玲

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