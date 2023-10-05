【人才荒】近50%受訪打工仔仍最看重「工作與生活平衡」　研究：僱主策略依然存期望差距

▲ 香港人力資源管理學會會長孔于人（左）表示，僱主必須多加以迎合和配合新生代的需求，方可持續吸引和鞏固人才。

一場新冠疫情，讓全球重新審視工作流程與模式，也開啟了人們對工作與生活平衡的強烈渴望。香港人力資源管理學會今（5日）公布的「2023年未來勞動力研究」揭示，雖然疫情已退，但「工作與生活平衡」依然是香港打工仔最看重的一部分，也成他們選擇繼續任職同一間公司的最重要因素。惟僱主目前的最主要策略，仍聚焦於職業發展機會，與僱員的期望存有落差。

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是次調查合共訪問了超過900名受訪者，分別來自香港人力資源管理學會數據庫、JobsDB數據庫、商業伙伴、行業協會和高等教育機構，旨在探討僱主、僱員以及學生對人力市場和職場的看法。

香港人力資源管理學會會長孔于人在會上表示，香港人才外流已是無可厚非的事實，就業市場的改變，香港僱主正處於全球人才競爭的紅海之中，挑戰極大。他另引述學會早前進行的調查，指出91%受訪僱主均在過去六個月出現招聘困難，情況堪憂。

他直言，僱主必須多加以迎合和配合新生代的需求，方可持續吸引和鞏固人才。研究指出，49%受訪員工認為，「工作與生活平衡」是推動他們繼續任職於同一間公司的主要原因。孔于人解釋，由於在疫情期間，打工仔就算在家工作，仍能展示其生產力。加上過去三年已習慣這種彈性工作模式，基本上已成不可扭轉的趨勢。

不過，研究卻發現，僱主與員工之間，仍存在期望落差。根據調查指，在僱主角度，目前主要仍聚焦於為僱員提供工作發展機會（53%）的策略，從而吸引和留住人才。JobsDB香港區總經理李政勳強調，企業不應只看重一項策略，更要採用多管齊下的方法，包括：混合辦公模式、彈性工作時間、健康活動、關愛文化和良好辦公環境等，方可在吸引和挽留人才方面起關鍵作用。

籲政府協調策略 全面規劃未來勞動力

此外，孔于人也提醒企業，必須就人才策略進行調整，除了建立具吸引力的「僱主價值主張」，在迫切的情況下，僱主應保持開放心態，「可多考慮從其他行業聘請具相關經驗和技能的應徵者。同時也可考慮招聘重投職場的婦女。 」他加以補充，未來勞動力需要全面規劃，並呼籲由政府協調政策，各部門負責推動，包括生育及輸入外勞等。

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記者：曾曉汶

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