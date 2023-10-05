【Google語音助理】與生成式AI Bard整合　「Assistant with Bard」數月後推出

在Made By Google發布會上，Google正式宣布將Google Assistant與生成式AI Bard整合，推出「Assistant with Bard」。Assistant with Bard同樣可透過說出「Hey，Google」喚醒啟動，支援語音指令，以及輸入文字指令。

Google表示，Assistant with Bard將會與Gmail、Google文件、YouTube等服務整合，包括輔助快速摘要、列出郵件重點、理解YouTube影片及撮要內容，或者協助搜尋存放在Google文件中的重要事項也可。

【Gmail更新】Gmail增Reactions功能 未來數月推至Android、iOS系統

例如，當用戶看到郵件重點提及將有派對舉行，就可以直接詢問Google Assistant派對舉行地點，然後生成式AI Bard便會幫忙回答，並且直接在Google Maps顯示；又或者，Bard可以在用戶拍照後，幫忙構思社交平台帖文內容。

Assistant with Bard將會在數個月後推出，但預期僅先在美國在內地區率先提供使用。而一開始會推出英文以及其他幾個語言版本，然後慢慢地擴展到其他市場、語種。

責任編輯：張寶燕

iPhone 15系列已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看5大Q&A實測片段作參考：