【Google語音助理】與生成式AI Bard整合　「Assistant with Bard」數月後推出

在Made By Google發布會上,Google正式宣布將Google Assistant與生成式AI Bard整合,推出「Assistant with Bard」。Assistant with Bard同樣可透過說出「Hey,Google」喚醒啟動,支援語音指令,以及輸入文字指令。

Google表示,Assistant with Bard將會與Gmail、Google文件、YouTube等服務整合,包括輔助快速摘要、列出郵件重點、理解YouTube影片及撮要內容,或者協助搜尋存放在Google文件中的重要事項也可。

例如,當用戶看到郵件重點提及將有派對舉行,就可以直接詢問Google Assistant派對舉行地點,然後生成式AI Bard便會幫忙回答,並且直接在Google Maps顯示;又或者,Bard可以在用戶拍照後,幫忙構思社交平台帖文內容。

Assistant with Bard將會在數個月後推出,但預期僅先在美國在內地區率先提供使用。而一開始會推出英文以及其他幾個語言版本,然後慢慢地擴展到其他市場、語種。

