【大行報告】百威亞太反彈逾6%　摩通：黃金周啤酒消費跑出、富瑞調低目標價仍看好可漲約8成

▲ 【大行報告】百威亞太反彈 摩通：黃金周啤酒消費跑出、富瑞調低目標價仍看好可漲約8成

百威亞太 （01876） 股價跌至近12個月低位後，今日股價反彈最多7%高見16.12元，最新升6.2%，報16元，成交逾8600萬元。摩通最新發表研究報告指，與不同內地經銷商和行業專家討論後，預計內地十一黃金周整體銷售不算強勁，但啤酒消費仍優於其他消費類別。另一券商富瑞雖然降低百威亞太目標價，由30元削至28.3元，但仍維持「買入」評級，看好潛在升幅達8成。

摩通指出，內地經銷商普遍指出，在憂慮工資和就業保障下，消費者信心疲弱，要達至2023年業務目標的希望不大，並可能要多3至6個月才有明顯轉變。綜合專家意見，表現最好的消費類別包括啤酒、飲料、預製菜餚和零食，當中指出啤酒消費雖然面對去年高基數和今年第三季雨災的影響，但整體表現依然好於其他類別。

富瑞料百威亞太第三季盈利按年增12% 華北華南豪雨下中國銷售仍增長

富瑞就發表報告預測百威亞太第三季業績，預計公司季度收入按年增3%至19.2億美元，經調整EBITDA為5.97億美元，EBITDA盈利率約31.2%，預測季度盈利為3.36億美元，相當於按年增12%。

在中國所在的亞太西部，富瑞預計分部銷量按年增1%、平均單價升10%，令整體營業額增10.7%，單計中國則增長7.5%。富瑞解釋，雖然季內華北、華南先後經歷豪雨，但內地啤酒消費高檔化走勢持續，有利平均單價上升，另一方面印度不論銷量和價格都保持強勁增長。

至於亞太東部，富瑞預計分部營業額跌11%，反映南韓海特啤酒（Hite）推出新品牌的挑戰，據兩大超市銷售數據，當地本土啤酒品牌佔有率有上升趨勢，而百威加價應對當地特殊貨物稅（excise tax）稅率上升的影響仍要時間發揮效用。

綜合而言，富瑞更新百威亞太的盈利預測模型，調低今後3年盈測約2%至4%，繼而更新目標價至28.3元。該行續指，百威亞太股價處於15元水平，反映今年預測市盈率27倍。

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記者：麥德銘