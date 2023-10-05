▲ 【訂閱平台】Patreon宣布引入語音聊天功能 推新標誌兼更新App介面

訂閱平台Patreon宣布，將推出新功能、更新App介面、以及換上全新品牌標誌。Patreon表示，今次變動是為了向創作者提供更多幫助，並指出 Patreon「不再只是一家付費會員公司」。Patreon新功能包括推出類似 Discord 的聊天功能，聯繫創作者與其粉絲。

Patreon引入聊天功能表明，其平台不再只是會員訂閱獨家內容的地方，而是粉絲可以花時間與其他人討論相關內容的平台。Patreon更新App介面，創作者可以自由設計其Patreon專頁的佈局、顏色以及貼文的顯示方式。此前，Patreon開放Commerce（商務）功能，讓創作者可以向任何人，無論他們是否是會員，銷售個人影片、音訊和可下載檔案。

Patreon創作者現在還可以讓人們免費加入他們的社區，並向他們提供內容和更新，同時將獨家內容保留在付費牆後面。

Patreon同時推出重新設計的品牌，包括新標誌和文字水印，以及利用全新排版、色彩和攝影展示品牌。Patreon司表示，這些變化是為「數碼優先的世界而設計的，旨在挑戰靜態的舊媒體品牌建設慣例，以更好地反映當今不斷變化的創意景觀的身份。」

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