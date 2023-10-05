【日本核污水】啟動第二輪排海 排放量達7800噸

日本東京電力公司今日（5日）啟動核污水第二輪排海，料排放至本月17日。第二輪核污水排放量與首輪相若，約為7,800噸。

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東電首輪於8月24日將核污水排海，並於9月11日結束。東電指排海後相關設備未發現異常，日本政府、東電和福島縣在核電站周邊採集的海水及魚類，氚濃度也未出現異常。

東電指其計劃排放的核污水中，所含放射性物質氚濃度符合預期。

日本內閣官房長官松野博一周四（5日）表示，首輪排海已確認為安全推進，政府將繼續高透明度地展開監測結果等信息發布工作。

日媒共同社報道，第二輪會從儲存在大型水槽中的1噸核污水開始排放，確認氚濃度大幅低於排放時的標準值、即每升1,500貝克勒爾。

東電其後將以每日460噸的進度，從約1公里外海域持續排放核污水。根據事先分析，氚以外的放射性物質並未超過國家規定的標準值。

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東電稱會繼續在核電站周邊分析海水中的氚濃度，檢出每升700貝克勒爾以上就會停止排海。

該公司今年計劃分4次合共排放約3.12萬噸核污水，氚的總量預計約為5萬億貝克勒爾，低於每年排放上限22萬億貝克勒爾。

中國外交部發言人汪文斌9月27日表示，進行海洋環境輻射監測、對日本的水產品進口採取緊急措施、加大海洋水產品核污染風險的監測力度，這些都是中國政府為應對日本福島核污染水排海、維護國家利益和公眾權益的正當、合理措施。

汪文斌稱，日本福島核污染水排海數十年，能否真正處理達標等都存在極大的不確定性。中國政府有能力、有決心採取一切必要措施，實際維護國家利益和人民健康，保護海洋漁業健康發展。

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責任編輯：鄭錦玲