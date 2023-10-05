眾院共和黨二號人物斯卡利塞選議長 保守派喬丹角逐

麥卡錫（Kevin McCarthy）遭共和黨保守派逼宮，成為美國史上首位遭罷免的眾議院議長。眾院最快下周三（11日）選新議長，保守派眾議員喬丹（Jim Jordan）率先宣布參選，而患血癌的眾院共和黨二號人物斯卡利塞（Steve Scalise）也宣布角逐議長。

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57歲的斯卡利塞自2019年起成為眾院共和黨二號人物，地位僅次麥卡錫。他周三（4日）致函眾院同僚，強調他過去10年擔任眾院共和黨領導團隊成員，擁有團結議會所需的經驗，可團結眾人合力讓國家重回正軌。

不過斯卡利塞曾遭受槍擊要拄拐杖，今年8月又確診罕見血癌多發性骨髓瘤，再加上他被指與三K黨（Ku Klus Klan）前領袖杜克（David Duke）有聯繫，或阻礙其爭取支持。

麥卡錫成美首位遭罷免眾院議長 宣布不再競選議長 【下一頁】

59歲的喬丹則為堅定保守派，2015年擔任眾院自由核心小組創始主席，現為眾院司法委員會主席。特朗普（Donald Trump）任總統期間，喬丹一直熱心捍衛特朗普，在共和黨選民中的知名度較高。

他承諾可團結保守派基礎、政黨和會議，已獲包括向麥卡錫逼宮的蓋茨（Matt Gaetz）等數名保守派人物支持。

但喬丹表明反對美國增加對烏克蘭軍援，再加上其支持特朗普及反拜登（Joe Biden）立場，料無法獲得民主黨支持。

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責任編輯：鄭錦玲