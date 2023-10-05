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【iPhone更新】解決iPhone 15 Pro過熱問題　蘋果緊急發布iOS 17.0.3

科技 12:40 2023/10/05

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iPhone 15 Pro與iPhone 15 Pro Max部分用戶早前反映機身過熱問題，蘋果最新發布iOS 17.0.3更新，修正相關問題。

雖然有用戶可能擔心在更新iOS 17.0.3版本後處理效能被降低，惟蘋果在說明中就明確地提到「這次的更新不會涉及降低效能的問題」，因此建議iPhone 15 Pro 與 iPhone 15 Pro Max用戶盡快更新。

【iPhone 15實測】iPhone 15、iPhone 15 Pro Max新機上手　5大Q&A懶人包（有片）

【Apple Watch】第一代Apple Watch列入「過時產品」　蘋果不再提供維修服務

外界早前懷疑情況與iPhone 15 Pro改用鈦金屬外殼、台積電3奈米製程出現問題、iPhone 15 Pro 系列換上新 DRAM，這些問題有關。

據蘋果早前回應，除了iOS 17的錯誤造成iPhone 15 Pro系列過熱問題，還有部分原因是第三方應用程式如Instagram、 Asphalt 9、Uber等導致CPU過載。

蘋果還會繼續調查是否有其他第三方應用程式造成影響，並著手與這些開發商合作修復問題。其中，Instagram已於上月底釋出修復程式（v302）版本。

責任編輯：張寶燕

iPhone 15系列已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看5大Q&A實測片段作參考：

專題影片
【ETech快訊】iPhone 15、iPhone 15 Pro Max新機上手　5大Q&A懶人包
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