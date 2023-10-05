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【內房危機】融創：境外債務重組計劃獲香港法院批准、10.5生效　融創全日升6.3%

股市 18:38 2023/10/05

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【內房危機】融創境外債務重組計劃獲香港法院批准

融創中國 （01918） 百億美元的境外債務重組計畫，獲香港法院批准，成為首家掃除此類債務重組最後關鍵障礙的主要中資房企。受消息帶動，融創中國短綫拉升，股價半日升逾9%，高見2.31元，全日收報2.19元，升6.3%，全日成交額9810萬元。融創中國周四（5日）收市後發公告指，境外債務重組計劃獲高等法院批准後，批准令即日送呈公司註冊處進行登記。

融創中國境外債務重組計畫須達成4項條件方可生效，包括1）過半數計劃債權人批准計劃、2）高等法院批准計劃、3）向公司註冊處提交批准令的經蓋章副本、4）相關訂約方正式執行承諾契據。融創中國周四宣布，所有條件已達成，境外債務重組計劃生效日期為10月5日。

香港法官周四召開聆訊後批准融創的境外債務重組計畫，該重組計畫此前獲多數債權人通過。法院批准將為融創落實境外債務重組鋪平道路，至於中國恒大 （03333） 等同業仍在尋找可行的債務重組方案。

融創上月舉行債權人會議，並投票是否批准境外債務重組方案。共有2019名債權人投票，債權人數通過率為99.75%，債務總額通過率為98.3%。

（加入融創公告）

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責任編輯︰梁浩碩

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