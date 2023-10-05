【AAPL】蘋果曾考慮以DuckDuckGo代替Google？　兩者市佔率相差多少？

▲ 【AAPL】蘋果曾考慮換走Google 改用DuckDuckGo預設搜尋引擎 市佔率相差多少？

美國司法部控告Alphabet（美：GOOG）旗下Google壟斷案繼續審訊，外電引述消息指，蘋果（Apple，美：AAPL）曾與另一搜尋引擎供應商DuckDuckGo討論，取代Google作為蘋果網站瀏覽器Safari隱私模式的預設搜尋引擎。報道指，法官Amit Mehta預計本周將會要求DuckDuckGo行政總裁Gabriel Weinberg和蘋果高層 John Giannandrea作證，令雙方的談判公開。

DuckDuckGo於2018年推出，主打注重使用者私隱，減少因個性化檢索令用戶變成只接收一直喜歡看的內容，形成「同溫層」效應。

據Statcounter統計，DuckDuckGo是全球第6大搜尋引擎，市佔率約0.58%，與Google的91.56%絕對優勢相差甚遠。排在Google和DuckDuckGo之間，尚有微軟Bing、YANDEX、Yahoo（雅虎）和百度。

美國上月開審Google壟斷案，指控Google每年向智能手機廠和通訊服務商提供100億美元款項，以確保壟斷地位，多名科網巨頭都有份為案件作供，包括微軟行政總裁親自上庭作供。

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編輯：麥德銘