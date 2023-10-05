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【分析】為何麥卡錫遭罷免甚至美國政府關門　惠譽也表明不影響美國信貸評級？

宏觀解讀 11:20 2023/10/05

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評級機構惠譽（Fitch）於8月將美國信貸評級從AAA下調至AA+，面對麥卡錫 （Kevin McCarthy） 遭罷免眾議院議長職務，惠譽指，罷免麥卡錫不會影響美國主權評級，因現有評級已反映了美國政府的管治惡化問題。

惠譽美洲主權評級聯席主管Richard Francis指，圍繞政府撥款協商的政治邊緣政策將繼續緊張，且不能排除今年稍後政府關閉的可能性，但無論如何，未來數周的政治邊緣政策甚至政府關門，也不會影響美國的AA+的主權評級及「穩定」的評級展望，因上次降級時已將有關因素納入考量。

料2025年債務佔GDP升至近120%

惠譽預計，今年美國政府赤字佔國內生產總值將從2022年的3.7%，升至6%以上，2025年債務佔GDP比例將增至近120%。

同樣給予美國AA+評級的標普全球指，政府關門將影響經濟活動，但不太可能對主權評級產生影響。

相關文章：【美國經濟】麥卡錫成首位被罷免眾議院議長　遭黨友「背刺」　美股恐慌急瀉

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編輯：陳韻妍

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