▲ 【可持續發展】安聯投資加強保護生物多樣性 將5個相關行業納入定期風險評估

全球生物多樣性喪失的速度正在加快，目前物種滅絕率比過去1000萬年的平均水平高出數百倍。經對該主題進行詳細研究後，安聯投資將生物多樣性納入其投資流程。目前安聯投資正為其可持續發展專利數據平台 –– 可持續發展數據分析引擎（SusIE）增加一個新的生物多樣性數據供應商。這將有助於投資團隊通過利用創新的關鍵績效指標，如平均物種豐富度指標（MSA），來評估旗下投資企業的生物多樣性和對生態系統影響。

安聯投資通過對行業的分析，發現了5個對維持生物多樣性相當重要的行業：糧食和農業、紙張和林產品、金屬和採礦業、化學品和公用事業。安聯投資期望，旗下投資的企業將生物多樣性納入定期風險評估，並將利用投票權將生物多樣性相關議題升級。

安聯投資早前加入了TNFD工作組，反映集團相信TNFD將成為生物多樣性和地球邊界的整體框架。截至9月，安聯投資還加入了「自然行動100」（Nature Action 100） ，旨在推動更多企業制定目標和行動共同逆轉自然和生物多樣性的喪失。

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編輯：陳韻妍