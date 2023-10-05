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【電動車】Tesla隔晚抽高6%帶動電動車股上揚　蔚小理彈2%至6%

股市 10:49 2023/10/05

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【電動車】Tesla隔晚抽高6%帶動電動車股上揚　蔚小理彈2%至6%

外電報道，Tesla（美：TSLA）於德州超級工廠外建造一個名為「超級水環」的項目，惟目前仍未知有關項的用途，同時Tesla即將開始生產Cybertruck，帶動Tesla周三抽升6%，中資電動車新勢力「蔚小理」周四亦因此走高。

理想汽車 （02015） 漲逾2%，高見137.7元；蔚來 （09866） 股價升4%，高見69.45元；小鵬汽車 （09868） 彈6%，高見71.7元；零跑汽車 （09863） 亦升2.8%，高見35.65元；比亞迪 （01211） 亦升1%，高見234.8元。

傳統汽車股走勢相對失色，吉利 （00175） 僅升0.2%；長汽 （02333） 升0.5%；東風 （00489） 走高0.3%。

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編輯：陳韻妍

港股 吉利汽車（00175） 理想汽車—W（02015） 零跑汽車（09863） 蔚來－SW（09866） 小鵬汽車－W（09868） 汽車 電動車 Tesla 汽車股
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