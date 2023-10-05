【券商點睇】目標價被調低近三成 信義光能受累行業供過於求

海通國際報告稱，信義光能（00968）上半年業績遜預期，收入按年增長24.8%，但純利減少26.9%，反映收入增長並未轉化為盈利增長，主要因光伏玻璃業務盈利能力下降，以及光伏電站盈利貢獻減少。

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該行認為，公司的光伏電站建設成本大幅下降，下半年建設進度將加快；公司對光伏玻璃產能擴張目標維持不變，有望推動出貨量及市場份額擴長。另一方面，目前光伏玻璃產業處於周期性低位，隨着原材料和天然氣成本回歸正常區間，預計今年下半年公司盈利能力有望改善。

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海通國際維持信義光能「優於大市」評級，由於2023年產業持續供過於求，料行業業績反彈有限，考慮到光伏產業的估值下調，將目標價由12.6元下調至8.92元。同時，下調公司2023至2025年的盈測，料純利分別為41.1億元、54.4億元及70.1億元，對應每股盈利預測各為0.46元、0.61元及0.79元。

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責任編輯：林衛