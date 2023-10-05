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【券商點睇】新收購打開國際版圖 比亞迪電子利潤或再創高峰

股樓投資 10:48 2023/10/05

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浦銀國際報告稱，比亞迪電子（00285）在收購全球最大電子製造服務及解決方案提供商之一Jabil相關資產後，在2024、2025年有望持續釋放利潤增量。更長期看，公司在國際客戶業務版圖有望打開。

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該行認為，結合當前公司市盈率為17.3倍，估值較為具有吸引力，重申比亞迪電子「買入」評級，上調目標價至44.5元。該行預期，公司今年利潤有望較去年增長88%，達到歷史年度利潤次高的位置，主要得益於公司今年消費電子業務整體產能利用率爬升、汽車電子和新型智能產品等業務板塊的增長。

【延伸閱讀】大行報告：港交所核心收入乏增長 維持減持評級 降目標價至251元，請按【見下頁

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責任編輯：林衛

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