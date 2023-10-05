▲ 【投行裁員】花旗正審核全球員工名單 11月前確認誰人可以留低

路透引述花旗（美：C）一份全球員工備忘錄顯示，花旗正審核員工名單，以便在11月前確認誰可以留低、調組或解僱，藉以推進集團數十年來最大規模的重組計劃。花旗拒置評。

被裁減的員工或有資格申請其他職位

花旗人力資源管理部首席主管Sara Wechter表示，部分職位會改變，也會創造一些新職位，而不再適合新架構的職位則會被淘汰，下一輪的職位變動將於11月公布。報道指，被裁減的員工或有資格申請其他職位，而公司將會提供遣散費及通知期。

消息人士指，花旗周三召開了董事總經理會議，高層討論了備忘錄內的措施。所有與會者都是會議召開前15分鐘收到會議通知，而有關會議僅持續了30分鐘。

花旗行政總裁Jane Fraser上周公布重組方案，希望簡化銀行架構，剝離非核心市場及專注於有盈利的領域。有關備忘錄沒有透露裁減員工的數目，但稱重組後可令員工及併購專員可將時間專注於客戶身上。

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編輯：陳韻妍